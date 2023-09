Φαν του Νεϊμάρ διέκοψε την προπόνηση της εθνικής Βραζιλίας για να βγάλει… σέλφι- Δείτε βίντεο

Ένα ευτράπελο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της εθνικής Βραζιλίας, όταν ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο για να φωτογραφηθεί με το είδωλό του, τον Νεϊμάρ.

Η ασφάλεια προσπάθησε απεγνωσμένα να τον απομακρύνει από το γήπεδο αλλά ο Βραζιλιάνος σταρ φάνηκε να μην έχει πρόβλημα με την κίνηση και τελικά να κάνει τη χάρη στον θαυμαστή του.

A fan disrupted Brazilian training in an attempt to get a selfie with Neymar. 📸 pic.twitter.com/63OtvD2HJl