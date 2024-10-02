Φαν ντερ Μέιντε: Κοκαΐνη, αλκοόλ και πάρτι καθημερινά στο Λίβερπουλ

Μια ανάγνωση στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Άντι φαν ντερ Μέιντε θα δώσει σε όλους να καταλάβουν γιατί ο άλλοτε πολλά υποσχόμενος Ολλανδός εξτρέμ δεν έκανε ποτέ την καριέρα που μπορούσε βάσει του ταλέντου του.

Ο ίδιος αποκαλύπτει τις ακολασίες που έκανε στο διάστημα που αγωνιζόταν στην Έβερτον (2005-2009), με την οποία έκανε μόλις τέσσερις εμφανίσεις.

«Έκανα κοκαΐνη, έπινα αλκοόλ και έκανα πάρτι επτά ημέρες την εβδομάδα. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στο ποδόσφαιρο ή σε οτιδήποτε άλλο. Η ζωή μου ήταν πάρτι. Η Λίβερπουλ είναι επικίνδυνη πόλη αν δεν ξέρεις πώς να ελέγχεις τον εαυτό σου. Κατάλαβα ότι η Λίβερπουλ επρόκειτο να με σκοτώσει, έπρεπε να φύγω», αναφέρει ο 45χρονος πλέον στο βιβλίο του με τίτλο «The Next Next Big Thing».

Μάλιστα εξιστορεί και ένα από τα πολλά περιστατικά που απάτησε την τότε σύζυγό του, που είχε προσλάβει ντετέκτιβ για να τον παρακολουθεί. «Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ είχε βίντεο και φωτογραφίες με εμένα και τη νέα μου κοπέλα και μετά η γυναίκα μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, "Πώς είναι η νέα σου κοπέλα;". Ήταν όμορφη, καταπληκτική. Μετά από μερικές ώρες πίνοντας, κατευθύνθηκα στο πλησιέστερο στριπτιτζάδικο. Το να μεθύσω σε ένα στριπτιτζάδικο στο κέντρο του Λίβερπουλ δεν ήταν πολύ έξυπνο», έγραψε.

