Φουλ για sold out η γαλανόλευκη κερκίδα στο Αγγλία-Ελλάδα

Εξαφανίζονται τα εισιτήρια για τη γαλανόλευκη κερκίδα στο Αγγλία-Ελλάδα!  

Για sold out η γαλανόλευκη κερκίδα στο Αγγλία-Ελλάδα

Τρέλα για την Εθνική, εξαφανίζονται τα εισιτήρια με Αγγλία.

Περισσότερα από 3.000 εισιτήρια έχουν πωληθεί για την αναμέτρηση της επόμενης Πέμπτης (10/10,21:45) στο «Γουέμπλεϊ» για το Nations League. Συνεπώς πάει καρφί για sold out η γαλανόλευκη εξέδρα που θα στηθεί στο γήπεδό στο Λονδίνο, καθώς η Ελλάδα δικαιούται το 5% των εισιτηρίων.

Δηλαδή 4.300.

Τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει από την περασμένη Παρασκευή (27/9) και ήδη από τις πρώτες ώρες είχαν διατεθεί 1.000 από αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο link μπορούν οι Έλληνες φίλαθλοι να εξασφαλίσουν εισιτήριο για το ματς στο Λονδίνο.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: εθνική Ελλάδος
