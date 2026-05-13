Ευχάριστα νέα για Καλαμάτα: Εγκρίθηκε η αναβάθμιση του γηπέδου

Ευχάριστα μαντάτα για την Καλαμάτα, που αφορούν το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου προέβη στην έγκριση του οριστικού αναδόχου αναδόχου για το έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ. Όλα αυτά και ενώ προ ημερών, είχε υπογραφή στην Τρίπολη και ένας προϋπολογισμός 266.600 ευρώ, με το συνολικό ποσό, προς το παρών, για την αναβάθμιση του γηπέδου να φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Όπως προβλέπεται, η ανάδοχος εταιρεία που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να δεσμευτεί να το ολοκληρώσει μέσα σε ένα πλαίσιο τεσσάρων μηνών. Κάτι που σημαίνει πως στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου θα πρέπει το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας να είναι έτοιμο.

Μάλιστα, ήδη είχαν ξεκινήσει κάποιες πρώτες εργασίες που απαιτούνταν ώστε να εξοικονομηθεί ο απαραίτητος χρόνος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στην έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την έναρξη των εργασιών.

