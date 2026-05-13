Ευχάριστα νέα για Καλαμάτα: Εγκρίθηκε η αναβάθμιση του γηπέδου

Εκσυγχρονίζεται το στάδιο της Παραλίας - Η ομάδα θέλει να παίξει όσο πιο σύντομα γίνεται στην έδρα της, στην επιστροφή της στη Super League 

ΠΑΕ Καλαμάτα

Ευχάριστα μαντάτα για την Καλαμάτα, που αφορούν το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου προέβη στην έγκριση του οριστικού αναδόχου αναδόχου για το έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ. Όλα αυτά και ενώ προ ημερών, είχε υπογραφή στην Τρίπολη και ένας προϋπολογισμός 266.600 ευρώ, με το συνολικό ποσό, προς το παρών, για την αναβάθμιση του γηπέδου να φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Όπως προβλέπεται, η ανάδοχος εταιρεία που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να δεσμευτεί να το ολοκληρώσει μέσα σε ένα πλαίσιο τεσσάρων μηνών. Κάτι που σημαίνει πως στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου θα πρέπει το Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας να είναι έτοιμο.

Μάλιστα, ήδη είχαν ξεκινήσει κάποιες πρώτες εργασίες που απαιτούνταν ώστε να εξοικονομηθεί ο απαραίτητος χρόνος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Καλαμάτα Super League
