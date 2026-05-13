Δεν προσφέρει συγκινήσεις μόνο η ελληνική Super League. Στη Σαουδική Αραβία, δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του αγώνα Αλ Νασρ - Αλ Χιλάλ, η γηπεδούχος ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο κρατούσε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της στα χέρια της, μόνο που ο τερματοφύλακας της Αλ Νασρ είχε αντίθετη γνώμη.

Στην προσπάθειά του να μπλοκάρει την μπάλα μετά από μία εύκολη σέντρα, αυτή του ξέφυγε, η Αλ Χιλάλ ισοφάρισε και το πρωτάθλημα παραμένει ανοιχτό. Ο Ρονάλντο παραλίγο να πάθει εγκεφαλικό στον πάγκο (είχε βγει αλλαγή), αλλά εκείνοι που πραγματικά δεν άντεξαν ήταν οι VΙP Άραβες οπαδοί της Αλ Νασρ, οι οποίοι βλέποντας εκείνους της ΑΛ Χιλάλ να πανηγυρίζουν, εκνευρίστηκαν και άρχισαν να τους βαράνε με ματσούκια. Διότι, ο χουλιγκανισμός δεν έχει σύνορα..

