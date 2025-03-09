Η Πολυνίκη Εμαννουηλίδου προκρίθηκε στον ημιτελικό των 60 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που διεξάγεται στην πόλη Άπελντοορν της Ολλανδίας.

Παρά το γεγονός ότι στην 4η προκριματική σειρά, υπήρξαν δύο άκυρες εκκινήσεις, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε πέμπτη με επίδοση 7.18, που αποτελεί ατομικό ρεκόρ, ενώ είναι και η 10η καλύτερη επίδοση των αθλητριών, οι οποίες συνεχίζουν την πορεία τους στην διοργάνωση.

«Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σφίχτηκα λίγο γι να δω τι γίνεται δεξιά και αριστερά μου. Ηξερα ότι είμαι καλά και κυνηγούσα αυτό το ρεκόρ εδώ και καιρό. Δεν έχω λόγια, έχω δουλέψει πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενη», δήλωσε η Ελληνίδα δρομέας ταχύτητας, λίγο μετά τον τερματισμό στην κάμερα της ΕΡΤ 2.

Παράλληλα, η Τσουκαλά τερμάτισε 7η στην πρώτη προκριματική σειρά με επίδοση 7.39 (35η στην γενική κατάταξη) και αποκλείσθηκε, όπως και η Ραφαέλα Σπανουδάκη (36η), η οποία κατετάγη 8η στην 5η προκριματική σειρά με 7.41.

Τέλος, η Κύπρια πρωταθλήτρια, Ολίβια Φωτοπούλου, τερμάτισε 7η στην 3η προκριματική σειρά με 7.36 (34η) και αποκλείσθηκε, καθώς την πρόκριση για τον ημιτελικό πήραν οι πρώτες τέσσερις κάθε σειράς και οι αθλήτριες με τις επόμενες τέσσερις καλύτερες επιδόσεις.

