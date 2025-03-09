Λογαριασμός
Το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός από το backstage της δημιουργίας του πανό για τα 100ά γενέθλια του συλλόγου

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο του πώς οι παίκτες της ομάδας δημιούργησαν το πανό για τα 100ά γενέθλια του συλλόγου, το οποίο παρουσίασαν πριν από την αναμέτρηση με την Παρτίζαν

ΚΑΕ Ολυμπιακός

Το βράδυ της Παρασκευής (7/3) ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την άνετη νίκη επί της Παρτίζαν για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα εορταστικό, λόγω της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, ΣΕΦ.

Μάλιστα, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, εκτός από το εντυπωσιακό κορεό που έκανε την εμφάνισή του στις κερκίδες του γηπέδου, οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» κράτησαν ένα πανό για τα 100ά γενέθλια, το οποίο δημιούργησαν οι ίδιοι.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με το backstage από τη δημιουργία του πανό, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να βάζουν... τις πινελιές τους.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

