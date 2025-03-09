Παράνομη η ΟΔΚΕ σύμφωνα με την ΓΓΑ

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας είναι παράνομη. Ο νόμος απαιτεί για τη σύσταση ομοσπονδίας διαιτητών την απόφαση από τουλάχιστον πέντε αναγνωρισμένους συνδέσμους διαιτητών, κάτι που δεν συμβαίνει στην παρούσα φάση. Μάλιστα, βάσει του αθλητικού νόμου ο αναγνωρισμένος σύνδεσμος με τα περισσότερα μέλη αναλαμβάνει χρέη ΟΔΚΕ κι αυτός είναι ο Σύνδεσμος Διαιτητών Αχαΐας Ηλείας.

Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 43Α παρ. 1 του Νόμου 2725/1999 ισχύει:

1. Για κάθε ομαδικό άθλημα μπορεί να συσταθεί μία μόνο ομοσπονδία διαιτητών, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών. Η ομοσπονδία αυτή αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών και είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

Η Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας με βάση το από 7/3/2025 έγγραφο της ΓΓΑ προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Ομοσπονδία Διαιτητών. Μάλιστα, μόλις πρόσφατα έχουν κατατεθεί τα έγγραφα για αναγνώριση της Ομοσπονδίας (13/2/2025), όπως αποδεικνύεται από δημόσιο έγγραφο.

Έτσι παρότι έχει κατατεθεί αίτηση για αναγνώριση της Ομοσπονδίας, αποδεικνύεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται πέντε αναγνωρισμένοι σύνδεσμοι αλλά λιγότεροι με βάση το πρόσφατο έγγραφο της ΓΓΑ αλλά και το προηγούμενο του Ιανουαρίου του 2025.

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ίδρυση Ομοσπονδίας διαιτητών, τότε λογίζεται ο σύνδεσμος που είναι ο μοναδικός σύνδεσμος ή, εάν υπάρχουν περισσότεροι σύνδεσμοι αυτός που έχει τα περισσότερα Μέλη, που στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτός των Διαιτητών Αχαΐας Ηλείας.

