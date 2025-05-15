Ευρωμπάσκετ: Αντίστροφη μέτρηση για την ανάθεσή του - Φαβορί η Ελλάδα

Το Final 4 της Ευρωλίγκας θα είναι στο επίκεντρο την επόμενη εβδομάδα για τους φίλους του μπάσκετ, αλλά όχι μόνο... Και αυτό γιατί την επόμενη Πέμπτη, 22 Μαΐου, η FIBA θα αναθέσει το Ευρωμπάσκετ 2029 και η Ελλάδα είναι φαβορί για να πάρει τη διοργάνωση φιλοξενώντας όχι μόνο τον όμιλό της, αλλά και τα νοκ άουτ παιχνίδια από τους «16» και μετά.



Υποψηφιότητα έχουν καταθέσει επίσης η Ισπανία (που κατά πληροφορίες είναι ο μεγάλος αντίπαλος της ελληνικής υποψηφιότητας), η Σλοβενία, η Λιθουανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Εσθονία, με τις περισσότερες εξ αυτών να διεκδικούν τη φιλοξενία ενός ομίλου και όχι και της τελικής φάσης.

Η ελληνική αποστολή θα αναχωρήσει από την Αθήνα για τη Ρίγα στις 20 Μαΐου, προκειμένου να συμμετάσχει στις δράσεις της FIBA εκεί και προσδοκώντας, φυσικά, στην επιστροφή να έχει εξασφαλίσει και την ανάληψη άλλης μιας σημαντικής διοργάνωσης, μετά το Προολυμπιακό Τουρνουά το περασμένο καλοκαίρι και φυσικά το Ευρωμπάσκετ Γυναικών, που έρχεται τον επόμενο μήνα (18-29 Ιουνίου).



Στην πρωτεύουσα της Λετονίας και μετά τις ανακοινώσεις για το Ευρωμπάσκετ 2029, θα διεξαχθεί και η Γενική Συνέλευση της FIBA Europe.

