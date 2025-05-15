Λογαριασμός
Οι οπαδοί της Ουτρέχτης ανέδειξαν τον Μπάρκα MVP της σεζόν

Ο Βασίλης Μπάρκας ψηφίστηκε από τους φίλους της Ουτρέχτης ως ο κορυφαίος παίκτης της ολλανδικής ομάδας για την φετινή χρονιά

Μπάρκας: Οι οπαδοί της Ουτρέχτης τον ανέδειξαν MVP της σεζόν

Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πορείας της Ουτρέχτης είναι αναμφίβολα ο Βασίλης Μπάρκας.

Μάλιστα, χάρη στις εμφανίσεις του, ο Έλληνας τερματοφύλακας κατάφερε να ανανεώσει το συμβόλαιό του θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ολλανδική ομάδα μέχρι το 2028

Ωστόσο, η αναγνώριση της δουλειάς του Μπάρκα δεν σταματάει εκεί. Αντιθέτως, στην ψηφοφορία που έκανε η Ουτρέχτη, κέρδισε το βραβείο του MVP της χρονιάς συγκεντρώνοντας ποσοστό μεγαλύτερο από 35%!

Θυμίζουμε, δε, ότι ο 30χρονος γκολκίπερ έχει συμπεριληφθεί και στην καλύτερη ενδεκάδα του ολλανδικού πρωταθλήματος, ενώ στις 32 εμφανίσεις του σε όλες τις διοργανώσεις μετράει επτά clean sheets.

