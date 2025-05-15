Μπάρκας: Οι οπαδοί της Ουτρέχτης τον ανέδειξαν MVP της σεζόν

Από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πορείας της Ουτρέχτης είναι αναμφίβολα ο Βασίλης Μπάρκας.



Μάλιστα, χάρη στις εμφανίσεις του, ο Έλληνας τερματοφύλακας κατάφερε να ανανεώσει το συμβόλαιό του θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ολλανδική ομάδα μέχρι το 2028…



Ωστόσο, η αναγνώριση της δουλειάς του Μπάρκα δεν σταματάει εκεί. Αντιθέτως, στην ψηφοφορία που έκανε η Ουτρέχτη, κέρδισε το βραβείο του MVP της χρονιάς συγκεντρώνοντας ποσοστό μεγαλύτερο από 35%!



Θυμίζουμε, δε, ότι ο 30χρονος γκολκίπερ έχει συμπεριληφθεί και στην καλύτερη ενδεκάδα του ολλανδικού πρωταθλήματος, ενώ στις 32 εμφανίσεις του σε όλες τις διοργανώσεις μετράει επτά clean sheets.

𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 𝗱𝗶 𝗧𝗼𝗺𝗺𝗮𝘀𝗼 𝗧𝗿𝗼𝗳𝗲𝗲🏆



🥇 Barkas

🥈 El Karouani

🥉 Aaronson



𝗛𝗲𝗻𝗸 𝗩𝗼𝗻𝗸 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗝𝗮𝗮𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱

⭐️ Blake pic.twitter.com/EexpD98WjR May 14, 2025

