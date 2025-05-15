Δούκας: «Σε έναν χρόνο ο κόσμος θα βλέπει τις κερκίδες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Ο Χάρης Δούκας παρουσιάστηκε αισιόδοξος αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στον Βοτανικό, στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης.

Με τον δήμαρχο Αθηνών, μάλιστα, να επισημαίνει ότι στόχος είναι σε ένα χρόνο από σήμερα να φαίνονται οι κερκίδες του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

«Έχουν μπει ήδη δύο γερανοί στο γήπεδο. Θα μπει ένας, μικρότερος, τρίτος και μετά άλλοι τρεις. Σκοπός είναι να μπορεί ο κόσμος, τέτοια εποχή του χρόνου, να βλέπει τις κερκίδες του γηπέδου του Παναθηναϊκού», ανέφερε μεταξύ άλλων στην 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περασμένης Δευτέρας (12/05).

