Η μεγάλη μάχη των «αιωνίων» για την Ευρωλίγκα έφτασε και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πάει ΟΑΚΑ.

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός μπαίνουν στο κατάμεστο γήπεδο με τζάμπολ την Παρασκευή (08/11) στις 21:15 για την 8 η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η ομάδα του Αταμάν έχει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση, ενώ αυτή του Μπαρτζώκα υπέταξε την περασμένη εβδομάδα Ρεάλ και Μπαρτσελόνα.

Ακούστε όλα όσα θα συμβούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα στους 94,6 και μετά τη λήξη του ντέρμπι έχουμε σχόλια, ρεπορτάζ και τα μεσάνυχτα, δίνουμε ασίστ στους ακροατές!

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός έχουν ραντεβού Ευρωλίγκας και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 βάζει τρίποντο!!!

Πηγή: skai.gr

