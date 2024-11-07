Ο Στιβ Κερ αποδέχτηκε το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ, αν και πολέμιος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο προπονητής των Γουόριορς, που είχε εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή του στους δημοκρατικούς και την Κάμαλα Χάρις, εξέφρασε την ελπίδα η τετραετία του νέου προέδρου να φέρει τα επιθυμητά για όλους τους Αμερικανούς αποτελέσματα.

«Πιστεύω στη δημοκρατία. Ο αμερικανικός λαός μίλησε και ψήφισε τον Τραμπ. Θέλω να πάει καλά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, γιατί θέλω η χώρα μας να πάει καλά. Πιστεύω στη βούληση του κόσμου και θα κάνω τα πάντα για να υπερασπιστώ τη χώρα μας και την κυβέρνησή μας. Θέλω το καλύτερο για όλους μας, ελπίζω ο Τραμπ να μας το προσφέρει. Ζούμε σε έναν περίπλοκο κόσμο, ανάμεσα σε πολέμους και αλλαγές στην οικονομία, που επηρεάζουν τις ζωές μας. Ξέρω ότι είμαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στον κόσμο, γιατί ζω σε μια φούσκα», ανέφερε.

Πάντως δεν παρέλειψε να κάνει και ένα σχόλιο με σαφή ειρωνική διάθεση απέναντι στις καταγγελίες της πλευράς Τραμπ για τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών. «Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν υπήρξε κάποια απάτη με τις ψήφους. Την προηγούμενη φορά είχαμε όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες που έσπασαν τα σύνορα, βίασαν και σκότωσαν κόσμο και μετά ψήφισαν έξι φορές. Ευτυχώς όμως τώρα όλα ήταν καθαρά. Είναι σπουδαία υπόθεση που όλες οι εκλογές ήταν νόμιμες εκτός από αυτή πριν τέσσερα χρόνια», είπε σαρκαστικά ο Κερ.

