Λεμπρόν Τζέιμς: Έκτος παίκτης στην ιστορία με 1.500 παιχνίδια

Ένα ακόμη ορόσημο για τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο σούπερ σταρ των Λέικερς στον αγώνα με τους Γκρίζλις έγινε ο έκτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τα 1.500 παιχνίδια.

Ο «βασιλιάς» τη φετινή σεζόν είναι πιθανό να ανέβει στη δεύτερη θέση, καθώς μπροστά του είναι αυτή τη στιγμή οι Τζον Στόκτον (1.504), Ντιρκ Νοβίτσκι (1.522), Βινς Κάρτερ (1.541) και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (1.560). Για να περάσει στην κορυφή, θα χρειαστεί να παίξει για τουλάχιστον άλλη μια σεζόν, καθώς στην πρώτη θέση με 1.611 παιχνίδια βρίσκεται ο Ρόμπερτ Πάρις.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, που τον επόμενο μήνα κλείνει τα 40 και διανύει την 22η σεζόν του στο ΝΒΑ, μετρά και άλλα 287 παιχνίδια στα playoffs, ενώ είναι και πρώτος σκόρερ στην ιστορία με 40.666 πόντους.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 6th player in NBA history to reach 1,500 GAMES PLAYED! pic.twitter.com/6cISC5szeu — NBA (@NBA) November 7, 2024

