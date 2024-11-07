Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λεμπρόν Τζέιμς: Έκτος παίκτης στην ιστορία με 1.500 παιχνίδια

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έφτασε τα 1.500 παιχνίδια στο ΝΒΑ

Λεμπρόν Τζέιμς

Ένα ακόμη ορόσημο για τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο σούπερ σταρ των Λέικερς στον αγώνα με τους Γκρίζλις έγινε ο έκτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τα 1.500 παιχνίδια.

Ο «βασιλιάς» τη φετινή σεζόν είναι πιθανό να ανέβει στη δεύτερη θέση, καθώς μπροστά του είναι αυτή τη στιγμή οι Τζον Στόκτον (1.504), Ντιρκ Νοβίτσκι (1.522), Βινς Κάρτερ (1.541) και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (1.560). Για να περάσει στην κορυφή, θα χρειαστεί να παίξει για τουλάχιστον άλλη μια σεζόν, καθώς στην πρώτη θέση με 1.611 παιχνίδια βρίσκεται ο Ρόμπερτ Πάρις.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, που τον επόμενο μήνα κλείνει τα 40 και διανύει την 22η σεζόν του στο ΝΒΑ, μετρά και άλλα 287 παιχνίδια στα playoffs, ενώ είναι και πρώτος σκόρερ στην ιστορία με 40.666 πόντους.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λεμπρόν Τζέιμς NBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark