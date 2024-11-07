ΑΕΚ: Το δίλημμα με Λαμέλα εν όψει Asteras Aktor

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ματς με τον Asteras Aktor το Σάββατο (20:00) στην άδεια λόγω τιμωρίας OPAP Arena. Ο Ματίας Αλμέιδα έχει άπαντες διαθέσιμους πλην του τιμωρημένου Αρόλντ Μουκουντί, που αναμένεται να αντικατασταθεί από τον Άλεξ Κάλενς.

Ο Αργεντινός προπονητής αντιμετωπίζει ένα δίλημμα σχετικά με τη θέση του Έρικ Λαμέλα. Ο τελευταίος είχε χρησιμοποιηθεί στις δύο προηγούμενες συμμετοχές του ως δεξί εξτρέμ συγκλίνοντας όμως προς τον άξονα. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια η «Ένωση» είχε χρησιμοποιήσει κλασικό εξτρέμ (Ελίασον και Φερνάντες με Άρη, Άμραμπατ με Ατρόμητο) και το σχήμα αυτό λειτούργησε καλύτερα. Μένει να φανεί αν ο προπονητής της ΑΕΚ θα χρησιμοποιήσει τον Λαμέλα πίσω από τον φορ ή δεξιά.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες θέσεις, σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται οι Στρακόσα, Βίντα, Κάλενς, Ρότα, Χατζισαφί, Σιμάνσκι και Γκαρσία. Για τη θέση του παρτενέρ του Πολωνού ερίζουν Πινέδα και Περέιρα, για αριστερά οι Μαρσιάλ και Κοϊτά, ενώ για τις άλλες δύο θέσεις γίνεται… χαμός. Δεξιά μπορούν να παίξουν Ελίασον, Φερνάντες, Άμραμπατ και… Λαμέλα, ενώ πίσω από τον φορ πλην του Λαμέλα οι Λιούμπισιτς, Μάνταλος και Περέιρα. Δύσκολα θα δούμε σχήμα με δύο φορ, καθώς δεν φάνηκε να αποδίδει, τουλάχιστον με τη συνύπαρξη Γκαρσία-Πιερό.

