Αδιανόητο β' ημίχρονο από την ΑΕΚ στον Πόντο, νίκη με ανατροπή επί της Σαμσουνσπόρ με 1-2 και πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις της League Phase του Conference League για την τρομερά φορμαρισμένη ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Παρά το σοκ του 1-0 στο 4' από αυτογκόλ τον Μουκουντί (ο οποίος τραυματίστηκε και βγήκε στην ανάπαυλα), η Ένωση βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο σαν δαιμονισμένη και πέτυχε μία ακόμη μεγάλη νίκη στη διοργάνωση που την καθιστά φαβορί για πρόκριση στους «16» από την πρώτη κιόλας θέση της βαθμολογίας.

Ο Τόμας Ράις παρέταξε τη Σασμουνσπόρ με 4-1-4-1 και τον Κοτσούκ κάτω από τα γκολπόστ. Η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, με τον Μακουμπού μπροστά τους σε ρόλο κόφτη. Κίλιντς στο δεξί άκρο της επίθεσης, Μουσάμπα στο αριστερό και Χόλσε με Εντσάμ στον άξονα. Μοναδικός προωθημένος ο Μουαντιλματζί.

Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε το 4–2-2-2 για την ΑΕΚ. Ο Στρακόσα ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Ο Μαρίν μαζί με τον Μάνταλο στον άξονα, με τον Πινέδα (δεξιά) και τον Περέιρα (αριστερά) να κινούνται πίσω από τους Γιόβιτς και Κοϊτά που βρίσκονταν στην κορυφή.

Το ματς:

Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα για την ΑΕΚ, η οποία πριν καλά-καλά συμπληρωθούν πέντε λεπτά βρέθηκε πίσω στο σκορ λόγω του αυτογκόλ του Μουκουντί. Η Σαμσουνσπόρ έσπασε το πρέσινγκ της Ένωσης και βγήκε με αξιώσεις μπροστά, ο Ρότα δεν κατάφερε να διώξει καλά δίνοντας εκ νέου ευκαιρία στους Τούρκους να απειλήσουν, ο Μουσάμπα μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα με τον Μουκουντί να βάζει λάθος το κεφάλι του και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Παρά το σοκ στο 4ο λεπτό, η Ένωση κατάφερε να βρει την αυτοπεποίθηση της μέσα από το passing game και την ψυχραιμία που είχε στο build-up, με τους παίκτες της βέβαια να παίρνουν αρκετά ρίσκα, δεδομένου ότι η πίεση τον γηπεδούχων έφτανε μέχρι τον Στρακόσα. Παρόλο όμως που είχε την κατοχή, η ΑΕΚ δεν μπορούσε να πατήσει την περιοχή της Σαμσουνσπόρ, με αποτέλεσμα να αναλώνεται σε παράλληλες πάσες.

Από την άλλη, οι Τούρκοι με κύριο εκφραστή τον Μουσάμπα, ήταν σαφώς πιο επικίνδυνοι. Ο ακραίος της Σαμσουνσπόρ ήταν ασταμάτητος, δημιουργώντας για τους συμπαίκτες του με τα γυρίσματά του από τα αριστερά, τα οποία είτε είχαν ως στόχο τον Μουαντιλματζί, που δεν βρήκε χώρο να εκτελέσει στο πρώτο μέρος, είτε τον Εντσάμ, που βρισκόταν στις παρυφές της περιοχής της Ένωσης. Μάλιστα, ο Εντσάμ εκτέλεσε από αυτό το σημείο αρκετές φορές, με τον Στρακόσα να τον σταματάει σε δυο περιπτώσεις εντυπωσιακά και να κρατάει το 1-0.

Προϊόντος του χρόνου ο Γιόβιτς κατέβαινε αρκετά χαμηλά για να δημιουργήσει και από μια δικιά του μπαλιά η ΑΕΚ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος. Ο Πινέδα μετά από την μπαλιά του Σέρβου στην πλάτη της άμυνας γύρισε στον Κοϊτά, εκείνος δεν εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο και επιχείρησε ανεπιτυχώς για ψαλιδάκι, η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα που από κοντά δεν μπόρεσε να βρει εστία, με την Ένωση να πηγαίνει πίσω στο σκορ στα αποδυτήρια.

Παρόλο που η ΑΕΚ έχασε τον Μουκουντί, ο οποίος δεν μπορούσε να συνεχίσει και άφησε τη θέση του στον Βίντα, μπήκε με πολύ περισσότερη σιγουριά στο παιχνίδι της και με την επιθετικότητα της μετέφερε το παιχνίδι στο μισό των γηπεδούχων. Με φοβερό passing game το οποίο δεν μπορούν να σταματήσουν οι παίκτες της Σαμσουνσπόρ και τον Κοϊτά από εκεί που ήταν αρνητικός στο πρώτο μέρος να εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή η Ένωση έφερε τούμπα τα πράγματα.

Η αρχή έγινε με τη φοβερή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του ανήμπορου να αντιδράσει Κοτσούκ και ισοφάρισε. Η ΑΕΚ συνέχισε να είναι απαιτητική και δεν της αρκούσε αυτό το 1-1. Βλέποντας τη Σαμσουνσπόρ να τα έχει… χαμένα και να μην μπορεί να βάλει στοπ στην άρτια κυκλοφορία της με βασικούς άξονες τους Μάνταλο, Μαρίν και Περέιρα, η Ένωση έψαξε και δεύτερο γκολ.

Και το βρήκε! Από μια μπαλιά του Ρότα στη δεξιά πλευρά, ο Κοϊτά έβαλε την πίεση στον Φαν Ντρόνγκελεν και έγινε κάτοχος της μπάλας, μπήκε στην περιοχή και με ένα πάτημα με τακουνάκι απαλλάχτηκε από το μαρκάρισμα και έφερε την μπάλα με το αριστερό, όπου με ένα ξερό σουτ στην απέναντι γωνία νίκησε τον Κοτσούκ για την ανατροπή της ΑΕΚ στο 63'.

Έκτοτε, η ομάδα του Νίκολιτς διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της και δεν δέχτηκε κάποια ουσιαστική απειλή από τη Σαμσουνσπόρ. Είτε περιμένοντας πίσω από την μπάλα είτε κυκλοφορώντας με ψυχραιμία την μπάλα, τακτικά η ΑΕΚ ήταν άρτια και δικαίως έφυγε με το μεγάλο διπλό από την Τουρκία.

Ενδεκάδες:

Σαμσουνσπόρ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού, Κίλιντς, Χόλσε, Εντσάμ, Μουσάμπα, Μουαντιλματζί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί (46’ Βίντα), Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Μάνταλος (83’ Γκρούγιτς), Πινέδα, Περέιρα, Κοϊτά (84’ Ελίασον), Γιόβιτς.

