Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Βικτόρια Πλζεν στο Ολυμπιακό στάδιο, για την 6η αγωνιστική της League Phase του φετινού Europa League.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να καταλήγει στους «πράσινους» που θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα της ομάδας του στην αναμέτρηση με τους Τσέχους. Πραγματοποιώντας πέντε αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι με αντίπαλο την ΑΕΛ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με σύστημα 3-4-2-1. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά τριάδα στην άμυνα. Ο Καλάμπρια στην δεξιά πλευρά, ο Ζαρουρί στην αριστερή, ενώ Τσιριβέγια και Σιώπης θα αγωνιστούν στον άξονα. Με τους Τετέ-Τζούριτσιτς πίσω από τον Πάντοβιτς που παίζει στην κορυφή της επίθεσης.

Παράλληλα, στον πάγκο του «τριφυλλιού» θα είναι οι Ντραγκόβσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας και Μπρέγκου.

