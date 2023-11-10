Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία αλλαγή στους ξένους του ρόστερ που θα χρησιμοποιεί στους αγώνες της Stoiximan Basket League.
Οι «πράσινοι» δήλωσαν τον νεοαποκτηθέντα Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.
Αντίθετα, εκτός λίστας έμεινε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού στο χέρι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους δύο μήνες.
Έτσι, η επτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για τα ματς στην ελληνική λίγκα αποτελείται από τους Λούκα Βιλντόσα, Κάιλ Γκάι, Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις.
Πηγή: sport-fm.gr
