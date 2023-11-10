Λογαριασμός
Δήλωσε Ναν ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα – Εκτός ο Ερνανγκόμεθ

Ο Κέντρικ Ναν πήρε τη θέση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην επτάδα των ξένων για τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη Stoiximan Basket League

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία αλλαγή στους ξένους του ρόστερ που θα χρησιμοποιεί στους αγώνες της Stoiximan Basket League.

Οι «πράσινοι» δήλωσαν τον νεοαποκτηθέντα Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.



Αντίθετα, εκτός λίστας έμεινε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού στο χέρι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους δύο μήνες.

Έτσι, η επτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για τα ματς στην ελληνική λίγκα αποτελείται από τους Λούκα Βιλντόσα, Κάιλ Γκάι, Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις.
Πηγή: sport-fm.gr

