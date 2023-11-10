Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία αλλαγή στους ξένους του ρόστερ που θα χρησιμοποιεί στους αγώνες της Stoiximan Basket League.



Οι «πράσινοι» δήλωσαν τον νεοαποκτηθέντα Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αντίθετα, εκτός λίστας έμεινε ο, ο οποίος εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού στο χέρι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσηςΈτσι, η επτάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για τα ματς στην ελληνική λίγκα αποτελείται από τους Λούκα Βιλντόσα, Κάιλ Γκάι, Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.