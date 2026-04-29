Δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι του Γκιόκερες στο 44' και του Άλβαρες στο 56' έκριναν τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Άρσεναλ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Καμία από τις δύο ομάδες δεν πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Champions League και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της 5ης Μαΐου στο Λονδίνο.

Aνώτερη στο μεγαλύτερη διάστημα του ματς η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε η οποία είχε τις πιο κλασσικές ευκαιρίες, αλλά πήγε στο ημίχρονο πίσω στο σκορ 0-1 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σουηδού φορ. Ο Χουλιάν Άλβαρες με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε για την Ατλέτικο στο δεύτερο μέρος, δοκάρι με τον Γκριεζμάν είχε η Ατλέτικο που παραλίγο να γυρίσει το ματς, αλλά και να το χάσει, αν στο 80' ο Μάκελι δεν έπαιρνε πίσω το πέναλτι που καταλόγισε υπέρ του Έζε.

