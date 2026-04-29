Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Champions League: Ατλέτικο και Άρσεναλ 1-1 στη Μαδρίτη με δύο πέναλτι - Η πρόκριση θα κριθεί στο Λονδίνο

Ο Γκιόκερες άνοιξε το σκορ στο 44' από την άσπρη βούλα και τον μιμήθηκε ο Άλβαρες στο 56' - Στις 5 Μαΐου η ρεβάνς στην έδρα των «κανονιέρηδων»

Ατλέτικο Άρσεναλ

Δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι του Γκιόκερες στο 44' και του Άλβαρες στο 56' έκριναν τον πρώτο ημιτελικό μεταξύ της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Άρσεναλ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Καμία από τις δύο ομάδες δεν πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Champions League και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της 5ης Μαΐου στο Λονδίνο

Aνώτερη στο μεγαλύτερη διάστημα του ματς η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε η οποία είχε τις πιο κλασσικές ευκαιρίες, αλλά πήγε στο ημίχρονο πίσω στο σκορ 0-1  με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σουηδού φορ. Ο Χουλιάν Άλβαρες με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε για την Ατλέτικο στο δεύτερο μέρος, δοκάρι με τον Γκριεζμάν είχε η Ατλέτικο που παραλίγο να γυρίσει το ματς, αλλά και να το χάσει, αν στο 80' ο Μάκελι δεν έπαιρνε πίσω το πέναλτι που καταλόγισε υπέρ του Έζε.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Champions League Άρσεναλ Ατλέτικο Μαδρίτης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark