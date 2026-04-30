Ολυμπιακός-Μονακό πράξη δεύτερη στο ΣΕΦ!

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα τριών ημερών στην έδρα των «ερυθρόλευκων» (21:00, Novasports , bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), στο Game 2 της σειράς τους για τα Playoffs της Ευρωλίγκας και με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει το πρώτο βήμα προς την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας!

Πριν από δύο βράδια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έλεγξε το παιχνίδι και… πάτησε το γκάζι στο τέλος της δεύτερης περιόδου, πριν κυριαρχήσει στην τρίτη περίοδο, φτιάχνοντας διψήφιες υπέρ του διαφορές και φτάνοντας τελικά με άνεση στη νίκη με το 91-70! Με κορυφαίους τους Μιλουτίνοφ (13π, 10 ριμπ), Βεζένκοφ (20π), με τον Ντόρσεϊ να δηλώνει «παρών» σε κρίσιμα σημεία του αγώνα και με X-Factor τον Τζόζεφ (13π, 4 ασίστ), ο Ολυμπιακός πήρε ενέργεια από το «καυτό» ΣΕΦ, έπαιξε σταθερά καλή άμυνα και έβαλε τα μεγάλα σουτ όταν χρειάστηκε, για να κάνει το 1-0 και να ψάχνει πλέον τη δεύτερη νίκη του, πριν ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο την επόμενη εβδομάδα.

Νιλικίνα, Μόρις και Φαλ έμειναν εκτός δωδεκάδας για το πρώτο παιχνίδι, μαζί με τους Λαρεντζάκη και Νετζήπογλου, ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν διαθέσιμος αλλά δεν αγωνίστηκε καθόλου, ενώ μένει να δούμε αν ο Μπαρτζώκας θα αλλάξει τις επιλογές του για απόψε. Λογικά θα χρειαστεί να το κάνει, αφού η συμμετοχή των Ντόρσεϊ και Γουόρντ είναι αμφίβολη. Αρχικά, ο Γουόρντ βρέθηκε στην αρχική πεντάδα αλλά αποχώρησε από το παρκέ μόλις μετά από 4:28 με ενοχλήσεις στη μέση του και δεν αγωνίστηκε ξανά, ενώ ο Ντόρσεϊ υπέστη διάστρεμμα. Όπως και να έχει, το αν οι δυο τους θα συμπεριληφθούν τελικά στη δωδεκάδα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

«Μην νομίζει πως είναι διαδικαστικό παιχνίδι, είναι κρίσιμο παιχνίδι. Η Μονακό είναι μία ομάδα που την σεβόμαστε απόλυτα. Ο κόσμος της ομάδας πρέπει να καταλάβει ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και αύριο το ίδιο και ακόμη περισσότερο. Προσπάθησα να αποφύγω τις φράσεις κλισέ, ότι πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, αλλά ο κόσμος το ζητάει επίμονα. Είτε γιατί έχουμε παίξει τέσσερα συνεχόμενα Final Four, είτε για άλλους λόγους. Αυτήν την στιγμή υπάρχει μία πίεση, που δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι μία ομάδα να την διαχειριστεί. Να έχουμε μικρούς στόχους, να κοιτάζουμε τι γίνεται στο επόμενο ματς και να αφήσουμε τις μεγαλεπήβολους στόχους και δηλώσεις. Να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Να κοντρολάρουμε αυτά που κοντρολάρονται και όχι πράγματα άλλα», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει του Game 2 ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

«Πρέπει απλά να ξεχάσουμε το πρώτο παιχνίδι. Είναι ποιοτική ομάδα η Μονακό και εάν την υποτιμήσουμε δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να μπούμε στον αγώνα όπως μπήκαμε στον πρώτο. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το παιχνιδι, να υπερασπιστούμε την έδρα μας και να πάμε στο Μονακό με το 2-0», πρόσθεσε σε δικές του δηλώσεις ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Από την άλλη, η Μονακό μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένη στο Game 1, δεν επηρεάστηκε από την καυτή ατμόσφαιρα και παρουσιάστηκε πολύ ανταγωνιστική για 18 αγωνιστικά λεπτά, ακολουθώντας τον ρυθμό του Ολυμπιακού, όμως στη συνέχεια υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των Πειραιωτών, χάνοντας την επαφή της με το σκορ και γνωρίζοντας την ήττα με τη διαφορά των 21 πόντων. Κορυφαίος της, παρότι δεν βρέθηκε και στην καλύτερή του βραδιά επιθετικά, ήταν ο Τζέιμς, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 19 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ πήρε σημαντικές βοήθειες από τον Ντιαλό (15π, 7 ριμπ, 4 κλεψ).

Στα αγωνιστικά, ο Μαρκοϊσβίλι συνεχίζει να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Μίροτιτς, ενώ στο παιχνίδι της Τρίτης πάτησε παρκέ μόνο για 7:40 ο Νέντοβιτς. Κατά τα άλλα, οι Μονεγάσκοι θα παραταθούν και απόψε με δεκάδα.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).

