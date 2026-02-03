Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα στο Ντουμπάι, άργησε να προσαρμοστεί στις ανάγκες του παιχνιδιού των Εμιράτων, συνήλθε στο τέταρτο δεκάλεπτο και έστειλε το ματς στην παράταση με τριποντάρα του Φουρνιέ, αλλά στο τέλος δεν είχε δυνάμεις και ηττήθηκε με 108-98, για το ματς της 26ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τρίποντο του Αβράμοβιτς και με τον Ντόρσεϊ να βάζει το μοναδικό καλάθι του Ολυμπιακού στα πρώτα 3,5 λεπτά αγώνα, ενώ οι γηπεδούχοι βρήκαν χώρους και προηγήθηκαν με 9-2. Ωστόσο, ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε τρίποντο για το 9-5 και οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν την άμυνά τους, για να ισοφαρίσουν σε 9-9 με σερί καλάθια του Μιλουτίνοφ. Ο Αβράμοβιτς με το δεύτερο τρίποντό του κι ο Μπέικον με δύσκολο καλάθι του έκαναν το 14-9, ενώ ο Ράιτ και ο Αβράμοβιτς, που έφτασε τους 8, έφεραν το 18-11. Με τον Ολυμπιακό να έχει κακές transition άμυνες, οι γηπεδούχοι βρέθηκαν για πρώτη φορά στο +9 (22-13), πριν ο Τζόζεφ διαμορφώσει το 26-17 με όμορφο λέι απ του στη λήξη της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Τζόουνς να κάνει αισθητή την παρουσία του, μειώνοντας σε 27-21 με καλάθι-φάουλ και μία βολή. Πετρούσεφ και Καμπενγκέλε συνεργάστηκαν σε ένα εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα του δεύτερου για το 29-21, ενώ η διαφορά έκλεισε στους 4 με Φουρνιέ και ΜακΚίσικ, όμως ο Καμπενγκέλε κάρφωσε ξανά, αυτή τη φορά μετά από κακή πάσα του Φουρνιέ, κάνοντας το 31-25.

Ο Γάλλος όμως πήρε το αίμα του πίσω λίγο αργότερα, κάνοντας το 33-30 με μεγάλο του τρίποντο, ενώ ο Αβράμοβιτς έγινε ο πρώτος διψήφιος στο ματς και ο Μούσα με τρίποντο έκανε το 38-30. Ο ΜακΚίσικ με μεγάλο δικό του τρίποντο μείωσε σε 38-34, ο Μούσα απάντησε ευστοχώντας από τα 8 μέτρα και ο Γουόκαπ έβαλε το πρώτο δικό του για το 41-37, ενώ η Dubai BC επανήλθε στο +8 (47-39) με τον Μούσα να φτάνει τους 8 και με τον Μπέικον να κόβει τον Ντόρσεϊ, πριν καρφώσει σε αιφνιδιασμό. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο έχοντας το μομέντουμ και όντας για πρώτη φορά στο +14, 54-40, με τον Ολυμπιακό να έχει παρασυρθεί στον ρυθμό τους, παρουσιάζοντας μπόλικα προβλήματα σε άμυνα και σε επίθεση.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Dubai BC να συνεχίζει να βρίσκει λύσεις επιθετικά και με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να ματσάρει την ενέργειά της. Ο Μπέικον έβαλε σερί καλάθια, ο Καμπενγκέλε κάρφωσε ξανά και ο Ράιτ έφερε το 60-45, ενώ Μιλουτίνοφ με βολές και Βεζένκοφ με λέι απ σε αιφνιδιασμό, μείωσαν σε 60-49. Ο Μούσα επανέφερε τη διαφορά στους 13 (64-51), ενώ ο Μιλουτίνοφ έγινε πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 13, για να μειώσει σε 64-53, πριν ο Μπέικον κάνει το 67-53 με καλάθι-φάουλ. Ο Γουόρντ με δικό του καλάθι-φάουλ, έκανε διψήφια μετά από ώρα τη διαφορά (67-58), ενώ ο Βεζένκοφ με τον ίδιο τρόπο έφερε το 67-61! Ο Ντόρσεϊ με δύσκολο καλάθι έκανε το 67-63, ο Άντερσον με τυχερό τρίποντο έκανε το 74-67, ενώ μετά από τεχνική ποινή που δόθηκε στον Πρέπελιτς για flopping και μια βολή του Βεζένκοφ, ο Ντόρσεϊ σκόραρε στη λήξη της περιόδου για να μειώσει σε 74-70!

Ωστόσο, η Dubai BC μπήκε πιο δυνατά στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Πετρούσεφ να κάνει το 79-72 με έμμεσο τρίποντό του, ενώ ο Μόργκαν με δικό του τρίποντο της έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα (84-74). Εκεί, ανέλαβε δράση ο Φουρνιέ, ο οποίος με τρίποντο και 5 σερί πόντους του μείωσε σε 84-80, ενώ ο Καμπενγκέλε με μεγάλο του τρίποντο έφερε το 87-80. Ο Τζόουνς με δύσκολο εκτός ισορροπίας καλάθι έκανε το 87-82, ο Φουρνιέ με καλάθι φάουλ έκανε το 89-85, ενώ ο Πίτερς μετά από μια χαμένη του βολή, έβαλε τρίποντο και ανάποδο λέι απ, για να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό μπροστά (90-89) για πρώτη φορά στο παιχνίδι, 2 λεπτά πριν από το τέλος! Ο Ράιτ με βολές και ένα λέι απ του έκανε το 93-90, ο Ντόρσεϊ έβαλε 2 από τις 3 βολές που πήρε για το 93-92 και ο Καμπενγκέλε με δύο βολές έκανε το 95-92, πριν έρθει ο Φουρνιέ με τεράστιο τρίποντό του να ισοφαρίσει σε 95-95, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση!

Το έξτρα πεντάλεπτο ξεκίνησε με μεγάλο τρίποντο του Γουόκαπ και με τον Ράιτ να μειώνει σε 97-98 με δύο βολές του, ενώ ο Ολυμπιακός κόλλησε επιθετικά, με Μπέικον και Καμπενγκέλε να δίνουν λύσεις στους γηπεδούχους, βάζοντάς τους στο +7 (105-98). Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν μερικές ακόμα ευκαιρίες και έμειναν με μόλις τρεις πόντους στην παράταση, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 108-98.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 54-40, 74-70, 95-95, 108-98 στην παράταση

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.