Ματία Φουρλανι-Μίλτος Τεντόγλου σημειώσατε «1» στην Οστράβα. Ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής του Τόκιο νίκησε τον δις «χρυσό» Ολυμπιονίκη του μήκους στο μίτινγκ κλειστού στίβου της τσέχικης πόλης στην πρώτη φετινή μονομαχία τους τη χειμερινή σεζόν. Ο Φουρλάνι πήδηξε 8,30 κι έκανε ρεκόρ αγώνα, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μένει στα 8,23.

Ο 21χρονος χρειάστηκε δύο άλματα για να βρει τον ρυθμό του, ήτοι 7,95 κι 7,81 και, στη συνέχεια, πήδηξε κατά σειρά: 8,21, 8,22 και το νικηφόρο 8,30, για να ολοκληρώσει με 7,95.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον αγώνα με δύο άκυρα άλματα και έκλεισε την τριάδα με 7,96, ώστε να αποκτήσει το δικαίωμα να κάνει και τα υπόλοιπα τρία. Στην τέταρτη προσπάθεια έφτασε στα 8.23 κι ακολούθησε ένα 7,01. Στη συνέχεια, προσπάθησε για το… buzzer beater, αλλά πήδηξε μόλις 8.06.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού, Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, με 8,21 ήταν τρίτος κι ο Τομπίας Μόντλερ με 8,01 τέταρτος.

