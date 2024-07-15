Το σίριαλ με το μέλλον του Μπρούνο Καμπόκλο συνεχίζεται. Ο Βραζιλιάνος σέντερ σύμφωνα με σερβικά ΜΜΕ βρίσκεται στο Λας Βέγκας και κάνει προπονήσεις αναζητώντας κάποιο συμβόλαιο στο ΝΒΑ.



Παρότι δεν έχει γίνει γνωστό αν θα λάβει μέρος με κάποια ομάδα στο εν εξελίξει summer league, ο 29χρονος άσος είναι προφανές πως δεν έχει πρόθεση να επιστρέψει στην Παρτίζαν, με την οποία έχει συμβόλαιο, αλλά ίσως ούτε και στην Ευρώπη, παρά το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων (Μακάμπι, Μπαρτσελόνα και άλλες).

Ο Καμπόκλο είχε φέτος 9,4 πόντους (70% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 10,5 στην αξιολόγηση σε 19:23 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.