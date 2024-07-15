Οι πρωταθλητές του Team Future της bwin στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν σύμβολο των ανθρώπινων επιτευγμάτων, αναδεικνύοντας το αποκορύφωμα της σωματικής και πνευματικής ικανότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τους αθλητές, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το αποκορύφωμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και θυσίας. Πίσω από τη λάμψη και τη γοητεία του κορυφαίου αυτού αθλητικού ραντεβού κρύβεται ένα μεγάλο ταξίδι. Τέσσερις αθλητές, που έχουν τη διαρκή στήριξη της bwin, θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παρίσι, εκεί όπου είχε τελικό… προορισμό ο δρόμος της δόξας. Η Άννα Ντουντουνάκη και ο Απόστολος Παπαστάμος στην κολύμβηση, η Δώρα Γκουντούρα στην ξιφασκία και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό θα είναι εκεί, μαζί με το κορυφαίο στοιχηματικό brand, το οποίο στέκεται περήφανα στο πλευρό τους.

Το Team Future της bwin!

Η Team Future της bwin απαρτίζεται από οκτώ εξαιρετικούς αθλητές ατομικών αγωνισμάτων, οι οποίοι αποτελούν την ελίτ της νέας γενιάς και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να ονειρεύονται μαζί τους για μια πιο δυνατή αθλητική παρουσία της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο. Με την υποστήριξη του κορυφαίου στοιχηματικού brand, οι αθλητές της ομάδας του Team Future, αλλάζουν επίπεδο και μπορούν πλέον να παλεύουν υπό διαφορετικούς όρους στις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο αθλητισμός στη χώρα μας. Η Ελίνα Τζένγκο, o Οδυσσέας Μουζενίδης, ο Αναστάσιος Λατιφλλάρι, η Σοφία Κεσσίδη, η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η Άννα Ντουντουνάκη, η Δώρα Γκουντούρα και ο Απόστολος Παπαστάμος, οκτώ εξαιρετικοί αθλητές, οκτώ ξεχωριστές προσωπικότητες που συνθέτουν αυτή την υπέροχη ομάδα.

Η bwin, έχοντας ταχθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του ελληνικού αθλητισμού, βρίσκεται κοντά τους σε όλες τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν και τους βοηθά με κάθε τρόπο να δώσουν στο μέλλον γαλανόλευκο χρώμα! Άλλωστε, το πρόγραμμα Team Future που άρχισε το 2019, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να ονειρεύονται μαζί με τους αθλητές που υποστηρίζονται από την bwin, για μια πιο δυνατή αθλητική παρουσία της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο.

Με τη στήριξη του διεθνούς στοιχηματικού brand το όνειρο της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες για τέσσερις αθλητές έγινε πραγματικότητα. Οι συνθήκες προπόνησης άλλαξαν, οι αθλητές του Τeam Future είχαν πρόσβαση σε καλύτερο εξοπλισμό, αλλά και τη δυνατότητα να παίρνουν μέρος σε τουρνουά και διοργανώσεις. Παιδιά που τώρα κρατούν ψηλά την ελληνική σημαία, ίσως να είχαν αλλάξει κατεύθυνση χωρίς την υποστήριξη της bwin.

Ντουντουνάκη: «Σφαίρα» για το Παρίσι!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έχει κλείσει ήδη μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και με τις εμφανίσεις της βάζει πλώρη για σπουδαία πράγματα. Αποτελεί το πρώτο μέλος του Team Future της bwin, που πανηγύρισε την πρόκρισή του στην κορυφαία γιορτή του αθλητισμού, η οποία θα φιλοξενηθεί σε λίγες ημέρες στο Παρίσι. Ρίο ντε Τζανέιρο, Τόκιο και τώρα η πόλη του Φωτός, το μέρος, όπου φιλοδοξεί η Άννα Ντουντουνάκη να λάμψει με την παρουσία της. Αυτή είναι η τρίτη διαδοχική συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα εντυπωσιακό επίτευγμα για την αθλήτρια της bwin, η οποία συνεχίζει να ανεβάζει ολοένα και πιο ψηλά τον πήχη. «Κερασάκι» στην τούρτα μιας εξαιρετικής χρονιάς ήταν το χάλκινο μετάλλιο των 50μ. πεταλούδας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, εκεί όπου αποτυπώθηκε η εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Γκουντούρα: Με το… σπαθί της στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Οι κραυγές σε όλο αυτό το διάστημα ήταν πολλές. Κραυγές πανηγυρισμού, κραυγές αγωνίας, όμως η τελευταία ήταν αυτή της τεράστιας επιτυχίας! Ναι, η Δώρα Γκουντούρα είναι ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεύτερη διαδοχική συμμετοχή, αυτή τη φορά με μια ανεπανάληπτη αντεπίθεση. Η αθλήτρια, της οποίας τις προσπάθειες στηρίζει η bwin ξεπέρασε τα όρια της κι όλα αυτά με το… σπαθί της. Στα 27 της χρόνια η συγκομιδή των μεταλλίων της είναι πλούσια και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο σε Grand Prix, δύο αργυρά μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα και συνολικά 10 χάλκινα σε διεθνείς διοργανώσεις. Ήταν η αθλήτρια από την οποία ξεκίνησε η στελέχωση του Team Future, το Νο 60 (τότε) στην παγκόσμια κατάταξη και η «εκτόξευση» έμοιαζε με... όνειρο. Σε συνδυασμό με την αμέριστη συμπαράσταση του κορυφαίου στοιχηματικού brand και την καρδιά νικήτριας, οι μεγάλες επιτυχίες ήρθαν και την έφτασαν μία ανάσα από την κορυφή, στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης και στην πτήση για Γαλλία.

Παπαστάμος: Ραντεβού με το πεπρωμένο!

Μια μυθική κούρσα στα 400μ. μεικτή ατομική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Βελιγραδίου ήταν αρκετή, ώστε ο Απόστολος Παπαστάμος να αναδειχθεί Πρωταθλητής Ευρώπης και να τσεκάρει το εισιτήριό του για Παρίσι. Έτσι, έγινε το τρίτο μέλος του Team Future της bwin, που θα βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες! Ο αθλητής της bwin είχε ραντεβού με τη μοίρα και φρόντισε στην τελευταία ευκαιρία που είχε, να εκπληρώσει το όνειρό του, τη back to back συμμετοχή του στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού. Τρομερός στο ύπτιο και την πεταλούδα, απολαυστικός στο ελεύθερο, το μέλος του Team Future ξέρει να «τρυπά» το ταβάνι του και να ανεβάζει ολοένα και πιο ψηλά τις φιλοδοξίες του. Από το Τόκιο μέχρι το Παρίσι τα εμπόδια ήταν πολλά, μα ο στόχος, ένας! Η δεύτερη στη σειρά παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και το πέτυχε, έστω κι αν έβαλε δύσκολα στον εαυτό του.

Τζένγκο: Συνεχίζει να γράφει ιστορία

Η Ελίνα Τζένγκο θα κάνει την παρθενική της εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο αγώνισμα του ακοντισμού, συμπληρώνοντας έτσι ένα υπέροχο καρέ επιτυχιών, έχοντας στο πλευρό της σε όλη αυτή την πορεία την bwin. Η Ελίνα Τζένγκο μέσω ranking έκλεισε εισιτήριο για το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού και για πρώτη φορά θα είναι ανάμεσα στις κορυφαίες του ακοντισμού. Ένα από τα ωραιότερα “success story” του ελληνικού στίβου θα παρουσιαστεί στη Γαλλία, όπου θα δώσει ακόμα μια μάχη. Η νεαρότερη πρωταθλήτρια Ευρώπης όλων των εποχών στο αγώνισμα του ακοντισμού ξέρει να παλεύει και είναι έτοιμη να γράψει ακόμα μια υπέροχη σελίδα.

Η bwin εύχεται καλή επιτυχία

Η bwin, αποτυπώνει με πράξεις την επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον στον αθλητισμό. Βάζει το λιθαράκι της, ώστε να χτιστεί κάτι δυνατό, ελπιδοφόρο. Το κορυφαίο στοιχηματικό brand θα είναι εκεί, στο Παρίσι, δίπλα στην Άννα, τη Δώρα, τον Απόστολο και την Ελίνα, όπως τα τελευταία χρόνια, με σκοπό να τους στηρίξει σε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια.

Το κορυφαίο στοιχηματικό brand θα είναι δίπλα τους και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, γιατί αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια, η μαχητικότητα, το ήθος, το «ευ αγωνίζεσθαι» και η «ευγενής άμιλλα». Αξίες συνδεδεμένες με την κορυφαία γιορτή του αθλητισμού, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λησμονούμε.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.