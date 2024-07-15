Σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Σβέριρ Ίνγκασον βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο 30χρονος στόπερ είναι στην Ελλάδα και οι «πράσινοι» είναι κοντά στην απόκτηση του Ισλανδού πρώην άσου του ΠΑΟΚ με μεταγραφή από τη Μίντιλαντ.

Εφόσον όλα πάνε καλά, ο Παναθηναϊκός θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο και με έναν παίκτη που δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής τη θέση του στόπερ προσθέτοντας δίπλα σε Γέντβαϊ και Σένκεφελντ, αλλά και τον συμπατριώτη του, Μάγκνουσοβ.

Ο Ίνγκασον έπαιξε από το 2019 μέχρι το 2023 στον ΠΑΟΚ αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Συνολικά με τους Θεσσαλονικείς είχε 148 εμφανίσεις με 15 γκολ, ενώ το περασμένο καλοκαίρι πωλήθηκε για 4 εκατ. ευρώ στη Μίντιλαντ. Με την ομάδα της Δανίας κατέκτησε το πρωτάθλημα έχοντας μια γεμάτη σεζόν με 30 εμφανίσεις και 2 γκολ.

Επίσης από το 2014 είναι διεθνής με την εθνική Ανδρών της Ισλανδίας μετρώντας 51 συμμετοχές και 3 γκολ, ενώ συμμετείχε στο Euro του 2016 (φτάνοντας ως τα προημιτελικά) και το Μουντιάλ του 2018.

