Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Μόναχο, όπου την Πέμπτη (24/10, 21:45) θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν για την 6η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να κάνει δηλώσεις λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» στάθηκε τόσο στις αλλαγές στη δωδεκάδα, όσο και στην ετοιμότητα της ομάδας του απέναντι στους Βαυαρούς, ενώ μίλησε αναλυτικά για την κατάσταση του Κώστα Παπανικολάου και τις φήμες περί μεταγραφικής ενίσχυσης.

«Έχουμε τρεις προσθήκες στη δωδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι στο Βελιγράδι. Πρέπει να παίξουμε καλά· είναι μια δύσκολη έδρα, όπου πέρυσι χάσαμε. Η Μπάγερν φέτος παίζει καλύτερη άμυνα και πρέπει να είμαστε απόλυτα έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε», δήλωσε αρχικά ο Μπαρτζώκας.

Αναφορικά με τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος τραυματίστηκε στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού στη χθεσινή προπόνηση, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε: «Δεν ξέρω ακόμη, χτύπησε στην προπόνηση και θα δούμε. Θα ταξιδέψει μαζί μας, δεν είναι κάτι σοβαρό, είναι ένα χτύπημα στον τετρακέφαλο από γόνατο. Ελπίζω να μην τον αφήσει εκτός».

Σχετικά με την προσθήκη παίκτη στα γκαρντ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ξεκάθαρος: «Δεν έχω ζητήσει τίποτα. Θα ήθελα να σας πω ότι, με βάση αυτά που διαβάζω από την αρχή του καλοκαιριού, πιστεύω ότι μόνο το 5% των μεταγραφών που γράφτηκαν είχαν πραγματικό ενδιαφέρον από εμάς. Θα καλούσα τον κόσμο να είναι λίγο πιο σκεπτικός όταν διαβάζει ότι ο Ολυμπιακός έχει “κλείσει” έναν παίκτη».

Ο Έλληνας τεχνικός ολοκλήρωσε λέγοντας: «Κάθε φορά πρέπει να αντιμετωπίζουμε την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Η Μπάγερν φέτος έχει μεγαλύτερα κορμιά στην περιφέρεια και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό».

