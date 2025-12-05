Οι ψηλοί του Παναθηναϊκού AKTOR βρέθηκαν σε κακή μέρα, έχασαν τον έλεγχο των ριμπάουντ και ήταν άτολμοι επιθετικά, με αποτέλεσμα η ελληνική ομάδα να υποστεί μία ήττα εκτός προγράμματος από τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens, με σκορ 79-89, για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» έχασαν την ευκαιρία να ανέβουν στην κορυφή και έμειναν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας μαζί με Μονακό, Ερυθρό Αστέρα, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια. Μόνη πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ με 10 νίκες.

23 πόντους πέτυχε ο Ναν, 19 ο Σορτς με 6 ασίστ, 12 ο Σλούκας με 7 ασίστ, 12 και ο Μήτογλου με 6 ριμπάουντ, ενώ 7 ασίστ και 4 κλεψίματα είχε ο Γκραντ. Η περιφέρεια σκόραρε και δημιούργησε, αλλά οι ψηλοί απογοήτευσαν και το ματς μπορεί κανείς να πει ότι κρίθηκε στα 13 επιθετικά ριμπάουντ της Βαλένθια.

Οι πρώτοι πόντοι του αγώνα ήρθαν με λέι απ του Σορτς, ενώ ο Τέιλορ ευστόχησε σε τρίποντο για το 2-3. Ο παίκτης της Βαλένθια έβαλε και δεύτερο από την ίδια θέση (2-6), με τον Σακό να καρφώνει εντυπωσιακά για το 3-8. Ο Ναν έτρεξε στο τρανζίσιον και μείωσε (5-8), με τον Χουάντσο να ισοφαρίζει με το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού σε 8-8. Ο Σορτς με γκολ φάουλ έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους, όμως ο Ρόιβερς απάντησε γρήγορα με τρίποντο για το 11-11. Ο Ναν με φοβερή ενέργεια έβαλε ξανά μπροστά τον Παναθηναϊκό (13-11), πριν ευστοχήσει σε μακρινό τρίποντο για το 16-11. Ο ίδιος με προσωπική ενέργεια υπέγραψε το +7 (18-11), όμως οι Ισπανοί μείωσαν γρήγορα με τρίποντα από τους Μουρ και Κοστέλο (20-19). Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 22-19 με σουτ μέσης απόστασης του Μήτογλου.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στη δεύτερη περίοδο, καθώς έγραψε το 25-19 με γκολ φάουλ. Μία εντυπωσιακή ασίστ του Γκραντ στον Σορτς και ένα τρίποντο του πρώτου έφεραν τη διαφορά στο +9 (30-21), με τον Τόμπσον να μειώνει γρήγορα σε 30-25. Ο Ναν με φλόουτερ έδωσε λύση (32-25), όμως ο Πραντίγια με ένα ακόμη τρίποντο μείωσε σε 32-28. Ο Πουέρτο πέτυχε γκολ φάουλ και έφερε το ματς στον πόντο (32-31), με τον Μπαντιό να βάζει μπροστά τους Ισπανούς με τρίποντο (32-34). Ο Σλούκας απάντησε (35-34), με τον Σορτς να ευστοχεί και αυτός από μακριά για το 38-36. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» πήγε στη γραμμή και έβαλε δύο βολές (40-36), όμως με δύο ακόμη πόντους δεύτερης ευκαιρίας από τον Μουρ, το σκορ έγινε 40-38. Ο Ναν ευστόχησε σε τρίποντο, διαμορφώνοντας το 44-38 του ημιχρόνου.

Η Βαλένθια μπήκε με ένα πολύ γρήγορο 9-0 στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να προηγηθεί 44-47, εξαναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει από νωρίς τάιμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ρυθμό στην επίθεση, με τον Γκραντ να βάζει τον πρώτο του πόντο στο τρίτο δεκάλεπτο με μία βολή (45-47). Ο Ναν ισοφάρισε στο τρανζίσιον (47-47), όμως ο Μπαντιό έβαλε ξανά μπροστά τους Ισπανούς με τρίποντο για το 47-50. Ο Ναν απάντησε με γκολ φάουλ (50-50), όμως οι Μπαντιό και Ντε Λαρέα έφεραν τους Ισπανούς στο 52-55. Ο Σλούκας πήρε δύο βολές και τις έβαλε (54-55), πριν ο Ντε Λαρέα κάνει το ίδιο για το 54-57. Ο αρχηγός των «πράσινων» ευστόχησε ξανά από τη γραμμή (56-57), πριν ο Τόμπσον ανταλλάξει τρίποντα μαζί του για το 61-62. Ο Τέιλορ με buzzer beater τρίποντο διαμόρφωσε το 61-65 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος άρχισε με καλάθι του Ρόιβερς και τρίποντο του Τέιλορ για το 63-70. Ο Μήτογλου μείωσε από κοντά (65-70), όμως ο Ρόιβερς ευστόχησε για τρεις και έγραψε το 65-73. Ο Σακό εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Παναθηναϊκού και κάρφωσε (65-75), πριν ο Σορτς μειώσει με δύο βολές σε 67-75. Το πάθος του Γκραντ έσωσε μία χαμένη κατοχή και ο Σορτς την έκανε τρίποντο (70-75), όμως τα συνεχόμενα χαμένα ριμπάουντ έφεραν το καλάθι του Τόμπσον για το 70-77. Ο Ναν κάρφωσε εντυπωσιακά (72-77), όμως ένα γκολ φάουλ του Τόμσπον διατήρησε το προβάδισμα των Ισπανών (74-80), που βρέθηκαν στο +8 μετά από δύο εύστοχες βολές του ίδιου (74-82). Ο Μπαντιό έφερε σε διψήφια διαφορά το παιχνίδι (74-85), εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη της Βαλένθια, με τους «πράσινους» να καταφέρνουν μόνο να μειώσουν πριν την κόρνα της λήξης.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.