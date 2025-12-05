Λογαριασμός
Το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο του Τι Τζέι Σορτς κόντρα στη Βαλένθια

Ο Τι Τζέι Σορτς πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στο εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο «Telekom Athens Center» τη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με τους «πράσινους» να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο μπροστά με σκορ 44-38.

Όσον αφορά το «τριφύλλι», ο Τι Τζέι Σορτς πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα ημίχρονά του με τον Παναθηναϊκό, έχοντας ενεργό ρόλο τόσο εκτελεστικά, όσο και δημιουργικά.

Συγκεκριμένα, σε 15 λεπτά συμμετοχής, ο Αμερικανός γκαρντ μέτρησε 10 πόντους (3/5δ., 1/1τρ., 1/3β.), 5 ασίστ και 1 ριμπάουντ, έχοντας κερδίσει τρία φάουλ, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 13 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!

