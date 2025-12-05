Μια... ανάσα από το τέταρτο ευρωπαϊκό μετάλλιο της καριέρας της στα 100μ. πεταλούδα έφτασε το βράδυ της Παρασκευής (05/12) η Άννα Ντουντουνάκη.



Η 30χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδωσε σπουδαία μάχη στον τελικό του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας, τερματίζοντας στην 4η θέση με χρόνο 55.74, χάνοντας το χάλκινο μετάλλιο για μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου!

Από την πλευρά της, η Νικόλ Παυλοπούλου κατέρριψε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μόνο ώρες το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. μεικτής, με την Ελληνίδα αθλήτρια να τερματίζει σε χρόνο 2:09.27 στα ημιτελικά του αγωνίσματος και ενώ το μεσημέρι στα προκριματικά είχε κάνει 2:09.68!



Παρ' όλα αυτά, η επίδοσή της δεν ήταν αρκετή να την οδηγήσει στον τελικό, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της με τον 12ο καλύτερο χρόνο.



Σπουδαία διάκριση και μια μεγάλη εμπειρία έζησε την Παρασκευή και η Άρτεμις Βασιλάκη, με την 19χρονη κολυμβήτρια από την Κρήτη να τερματίζει σε 8:24.53 στον τελικό των 800μ. ελεύθερο, καταλαμβάνοντας την 7η θέση. Χθες, στον ημιτελικό, είχε «συντρίψει» το πανελλήνιο ρεκόρ κατά 7 δευτερόλεπτα (8.20.02 έναντι 8:27.23) συνεχίζοντας τις υψηλές της... πτήσεις!

