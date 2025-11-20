Η Ντουμπάι επέλεξε να περιορίσει τον Φαρίντ βλέποντας τα όργια που έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε σε δαιμονιώδη κατάσταση τους περιφερειακούς του και έκανε στο δεύτερο ημίχρονο περίπατο για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Το τελικό 103-82 τα λέει όλα, παρά το ότι η ομάδα του Αταμάν έχανε 45-48 στο πρώτο ημίχρονο και βελτίωσε με αυτή τη νίκη το ρεκόρ του στο 8-4.

Οι πρώτοι πόντοι του ματς ήρθαν από βολές του Πετρούσεφ (0-2), με τον Χουάντσο να ευστοχεί σε τρίποντο για το 3-2. Ο Καμπενγκέλε και ο Ναν αντάλλαξαν καλάθια (5-4), με τον Φαρίντ να σκοράρει από κοντά μετά από ωραίο διάβασμα του Χουάντσο για το 7-4. Ο Καμπενγκέλε ήταν ασταμάτητος κοντά στο καλάθι, με τους Έλις και Όσμαν να βάζουν συνεχόμενα τρίποντα για το 12-11. Ο Αμπάς συνέχισε τον… χορό των μακρινών σουτ (12-14), με τον Όσμαν να ευστοχεί σε φλόουτερ για την ισοπαλία (14-14). Ο Μπούγκι Έλις πήγε εύκολα το καλάθι, παίρνοντας και το φάουλ (14-17), με τον ίδιο να στέλνει τη διαφορά στο +6 με λέι απ και μία βολή από τεχνική ποινή στον Αταμάν (16-22). Ο Όσμαν κέρδισε δύο βολές και τις εκτέλεσε εύστοχα πριν πάει στα αποδυτήρια με τραυματισμό (18-22), με τους Ρογκαβόπουλο και Ναν να βάζουν μπροστά τον Παναθηναϊκό για το 25-24 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με καλάθια από τους Χουάντσο και Καμένιας (27-26) και συνεχίστηκε με βολές του Μπέρτανς και σουτ του Γκραντ για το 29-28. Ο Πρέπελιτς ύψωσε για το κάρφωμα του Καμπενγκέλε (29-30), με τον ίδιο να σκοράρει με coast to coast για το 31-32. Το παιχνίδι άρχισε να παίρνει πολύ υψηλό τέμπο, με τον Παναθηναϊκό να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και τον Μήτογλου να σκοράρει για το 33-32. Καμπενγκέλε και Φαρίντ συνέχισαν τη σκληρή μάχη στη ρακέτα με συνεχόμενες βολές (34-34), με τον πρώτο να σκοράρει με φόλοου για το 34-36. Ο Σλούκας ισοφάρισε με τους πρώτους του πόντους (36-36), πριν ο Πετρούσεφ πάει στη γραμμή και βάλει δύο βολές για το 36-38. Ο Σλούκας έγραψε μία ακόμη ισοπαλία με τον ίδιο τρόπο (38-38), με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν συνεχόμενες λύσεις από τον εκπληκτικό Καμπενγκέλε για το 43-46. Ο τελευταίος βρήκε με φοβερή πάσα ολόκληρου γηπέδου τον Έλις για το 45-48 του ημιχρόνου με buzzer beater.

Μετά από συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις, ο Ναν άνοιξε το σκορ του δευτέρου ημιχρόνου μειώνοντας σε 49-50 με συνεχόμενα σουτ από μέση απόσταση. Ο Μήτογλου ισοφάρισε με τρίποντο από την κορυφή (52-52), με τον Πετρούσεφ να πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο γκολ φάουλ για το 54-57. Ο Σορτς δημιούργησε νέα ισοπαλία (59-59) με μακρινό σουτ, όμως ο Πετρούσεφ πήγε στο καλάθι και σκόραρε για το 59-61. Ο Φαρίντ πήρε την ωραία ασίστ του Ναν και τέλειωσε τη φάση (61-61), με τον Σλούκα να ευστοχεί για τρεις και να γράφει το 64-61. Ο Γκραντ πήρε βολές και τις έβαλε (66-61), πριν ο αρχηγός των «πράσινων» πετύχει τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το μεγαλύτερο προβάδισμα του αγώνα (70-61). Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 75-62 με τρίποντο του Γκραντ και buzzer beater του Ναν, με τον Παναθηναϊκό να μη δέχεται καλάθι εντός πεδιάς για πάνω από 4 λεπτά!

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο άρχισε με νέες καλές άμυνες και συνεχόμενα καλάθια του Ρογκαβόπουλου, που εκτόξευσαν τη διαφορά στο +17 (79-62). Ο Γκραντ ευστόχησε από τη γωνία και έστειλε το προβάδισμα του Παναθηναϊκού πάνω από τους 20 (83-62), με τους «πράσινους» να κάνουν διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά. Μετά από πολλή ώρα, Καμπενγκέλε και Ράιτ έδωσαν λύσεις στους φιλοξενούμενους (87-67), όμως οι «πράσινοι» ήταν ασταμάτητοι και ανέβηκαν στο +24 με τρίποντα από Ναν και Γκραντ (95-71). Από εκεί και πέρα, δεν υπήρχε φυσικά τρόπος για τους Άραβες να επιστρέψουν στο παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη ξεπερνώντας και την 100άρα.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-48, 75-62, 103-82.

