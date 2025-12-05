Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα με Μεξικό - Νότια Αφρική στις 11 Ιουνίου στο «Αζτέκα» - Το πρόγραμμα των «μεγάλων»

Το Μουντιάλ 2026 ανοίγει την αυλαία στις 11 Ιουνίου με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική στο ιστορικό «Αζτέκα». Λίγο αργότερα, η Νότια Κορέα θα παίξει με ομάδα που θα προκύψει από τα ευρωπαϊκά μπαράζ, ενώ οι άλλοι δύο διοργανωτές, ΗΠΑ και Καναδάς, θα μπουν στη... δράση την επόμενη μέρα.

Η κλήρωση, που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα σύνθετες διαδικασίες λόγω γεωγραφικών περιορισμών, έφερε στους Αμερικανούς ένα ονειρικό γκρουπ με Παραγουάη, Αυστραλία και νικητή playoff, ενώ ο Καναδάς είχε πιο «βαριά» κλήρωση με πιθανή αντίπαλο την Ιταλία, συν Ελβετία και Κατάρ.

Ας δούμε ποιες είναι οι «εκκινήσεις» των «μεγάλων» του κορυφαίου ποδοσφαιρικού τουρνουά:

-Αργεντινή (κάτοχος): Ξεκινά με Αλγερία, ενώ στο γκρουπ βρίσκονται η Αυστρία και η πρωτάρα Ιορδανία.

-Βραζιλία: Κόντρα σε Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία — η τελευταία ξανά σε Μουντιάλ μετά το 1998.

-Γαλλία: Πρεμιέρα με τη Σενεγάλη, 22 χρόνια μετά το ιστορικό σοκ του 2002. Συμπληρώνουν το γκρουπ η Νορβηγία και μία ομάδα από τα playoffs.

-Αγγλία: Πρεμιέρα με Κροατία (ρεβάνς των ημιτελικών 2018), ακολουθούν Παναμάς και Γκάνα.

-Γερμανία με Εκουαδόρ – Ακτή Ελεφαντοστού – Κουρασάο: Το μικροσκοπικό νησί γίνεται η μικρότερη χώρα που συμμετέχει ποτέ σε Μουντιάλ.

-Ισπανία: Το πιο «ιδανικό» γκρουπ: Πράσινο Ακρωτήριο, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.

Η νέα διαδικασία κατάταξης εξασφαλίζει ότι οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο (Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία) δεν θα συναντηθούν πριν τα ημιτελικά, αν φυσικά κερδίσουν τα γκρουπ τους.

Η Γαλλία ενδέχεται να έχει το πιο «βαρύ» πρόγραμμα και τον πιο δύσκολο δρόμο: Γερμανία στους «16», Ολλανδία στους «8» και Ισπανία στα ημιτελικά.

Η Αγγλία βλέπει στον δρόμο της το Μεξικό, τη Βραζιλία και την Αργεντινή σε ένα πρόγραμμα γεμάτο λατινοαμερικάνικες προκλήσεις.

Οι δε Βραζιλία κι Αργεντινή μπορεί να βρεθούν ξανά σε ημιτελικό, μόλις για δεύτερη φορά σε νοκ άουτ μετά το 1990.

Δηλώσεις προπονητών και παικτών των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά

Αναλυτικά δηλώσεις προπονητών και παικτών των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ: Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ευρωπαϊκό Πλέι οφ D

ΧΑΒΙΕΡ ΑΓΚΙΡΕ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΕΞΙΚΟΥ

«Δεν υπάρχουν μικροί αντίπαλοι, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Θα χρειαστεί να περιμένουμε για να μάθουμε ποιος θα είναι ο Ευρωπαίος αντίπαλός μας. Θα επαναλάβουμε το εναρκτήριο παιχνίδι μας (απέναντι στη Νότια Αφρική) πριν από 15 χρόνια και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

2ος ΟΜΙΛΟΣ: Καναδάς, Ευρωπαϊκό Πλέι οφ A, Κατάρ, Ελβετία

ΤΖΕΣΙ ΜΑΡΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΝΑΔΑ

«Πιστεύω ότι είναι ένας όμιλος που μπορούμε να κερδίσουμε και θα το έλεγα αυτό ανεξάρτητα από το ποιος θα ήταν στον όμιλο, γιατί πιστεύω στην ομάδα μας, στη δύναμή της, στην αυτοπεποίθησή της, και το ότι παίζουμε εντός έδρας θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα.

Δεν πρόκειται να δείξουμε υπερβολική αυτοπεποίθηση, θα είμαστε πολύ ρεαλιστές, θα μείνουμε συγκεντρωμένοι, θα προσεγγίσουμε τη δουλειά με «μηχανικό» τρόπο κάθε μέρα, όπως κάνουμε από τότε που είμαστε μαζί».

4ος ΟΜΙΛΟΣ: Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Αυστραλία, Ευρωπαϊκό Πλέι οφ C

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ ΠΟΤΣΕΤΙΝΟ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΗΠΑ

«Το μήνυμά μου προς τους παίκτες είναι ότι η Παραγουάη, η Αυστραλία και η άλλη ομάδα (ο νικητής των πλέι οφ) θα είναι δύσκολοι αντίπαλοι. Πρέπει να προετοιμαστούμε σαν κάθε αγώνας να είναι τελικός Μουντιάλ. Το να θεωρούμε ότι θα κερδίσουμε πριν παίξουμε είναι λάθος νοοτροπία».

ΑΛΕΞΙ ΛΑΛΑΣ, ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

«Αν πιστεύετε στους ποδοσφαιρικούς θεούς, πρέπει να τους ευχαριστείτε. Δεν είναι απλώς ένας καλός όμιλος, είναι ένας εξαιρετικός όμιλος, και είναι ένας όμιλος που θα πρέπει να περιμένετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, να κερδίσουν και να προκριθούν. Δεν θέλω να πω ότι είναι εύκολος όμιλος, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε ρεαλιστές με αυτό που έχουμε εδώ».

7ος ΟΜΙΛΟΣ: Γαλλία, Σενεγάλη, FIFA Playoff 2, Νορβηγία

ΑΝΤΡΙΕΝ ΡΑΜΠΙΟ, ΜΕΣΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

«Ένας αρκετά δυνατός όμιλος, αλλά όπως γνωρίζουμε, είναι Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι ομάδες που βρίσκονται εδώ αξίζουν να βρίσκονται εδώ, και θα χρειαστεί να παλέψουμε για να φτάσουμε στην επόμενη φάση. Θα χρειαστεί να είμαστε σε καλή κατάσταση μετά από μια πολύ μακρά σεζόν, γιατί οι ομάδες που θα τα πάνε καλύτερα θα είναι εκείνες που θα είναι πιο δυνατές σωματικά».

