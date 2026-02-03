Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προτείνει το νέο «Spotify Camp Nou» ως πιθανό γήπεδο για τον τελικό του Champions League του 2029.

Ο σύλλογος τόνισε ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στην αρχική διαδικασία υποβολής προτάσεων, σε συνεργασία με τον Δήμο της Βαρκελώνης και την κυβέρνηση της Καταλονίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ομάδα προτείνει τη Βαρκελώνη ως πόλη υποδοχής της διοργάνωσης και το Spotify Camp Nou ως το κύριο γήπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει την έγκριση και πιστοποίηση της UEFA, με την υποστήριξη της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ως συνδιοργανώτριας.

Η τελική πρόταση, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη διεκδίκηση της φιλοξενίας του τελικού, αναμένεται να κατατεθεί στις αρχές Ιουνίου 2026.

