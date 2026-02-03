Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Πειραιώτες προετοιμάζονται για το εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Asteras AKTOR (04/02, 16:30, NS Prime), σχολιάζοντας τόσο τη δυσκολία της αποστολής στην Τρίπολη όσο και τα νέα πρόσωπα που εντάχθηκαν στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων».

Οι Πειραιώτες προετοιμάζονται για το εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ισπανό τεχνικό να τονίζει ότι η ομάδα έχει αφήσει πίσω της το ντέρμπι με την ΑΕΚ και είναι απόλυτα συγκεντρωμένη στη νέα πρόκληση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

- Ήταν ένα έντονο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έχετε ξεπεράσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα;

«Ναι το έχουμε αφήσει πίσω, δεν ασχοληθήκαμε ξανά με όσα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι και μετά. Τα αφήσαμε πίσω και ασχοληθήκαμε με την αποκατάσταση και την προετοιμασία του ματς με τον Αστέρα».

- Έρχεται το ματς με τον Αστέρα. Παραδοσιακά δύσκολο ματς που τοποθετείται ανάμεσα σε δύο ντέρμπι. Ποια είναι η προσέγγιση και ποιες οι δυνάμεις της ομάδας;



«Θα το αντιμετωπίσουμε σαν ένα ματς, όπως όλα, με τη σημασία που του αξίζει. Το ντέρμπι με την ΑΕΚ τελείωσε, εκείνο με τον Παναθηναϊκό ακολουθεί. Ο Αστέρας μας δυσκολεύει εντός και εκτός έδρας, είναι σε καλή στιγμή, αν και δεν είναι σε καλή βαθμολογική θέση. Έχει αλλάξει προπονητή πρόσφατα, τον παρακολουθήσαμε κόντρα στην ΑΕΚ, θα είναι σίγουρα δύσκολο παιχνίδι».

- Στο ματς με την ΑΕΚ έκανε ντεμπούτο ο Αντρέ Λουίς. Ποια είναι η άποψή σας;

«Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και για αυτό ήρθε. Το γεγονός πως είναι καλός παίκτης δε σημαίνει πως θα πάρει χρόνο συμμετοχής απευθείας. Θα πρέπει να αφομοιώσει συγκεκριμένες κινήσεις. Αν είναι έξυπνος θα τις αφομοιώσει γρήγορα, αλλιώς θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο».

- Νέα άφιξη ο Κλέιτον. Τι περιμένετε από εκείνον;

«Σήμερα συστήθηκε στην προπόνηση, ήξερε αρκετά πράγματα για εμάς, καθώς έπαιζαν με τον Αντρέ Λουίς στην ίδια ομάδα. Έχει έρθει προετοιμασμένος και όχι τελείως άγνωστος».

- Πόσο χαρούμενος είστε που ο Ζέλσον Μαρτίνς θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό;

«Δεν ξέρω γιατί με φωνάζουν στρατηγό, ο Ζέλσον Μάρτινς είναι ένας ενεργός παίκτης, προσφέρει πολλά στην ομάδα, ανανέωσε το συμβόλαιο του και είναι σημαντικό γιατί μας γνωρίζει καλά. Θα έχουμε λιγότερη δουλειά το καλοκαίρι».

- Ποια είναι τα προβλήματα ενόψει Τρίπολης;

«Ο Πιρόλα και ο Ελ Κααμπί θα είναι έξω, ο Αγιούμπ για να προφυλαχθεί, καθώς επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με σωματική και πνευματική κόπωση. Οι υπόλοιποι είναι μέσα, αλλά να μην ξεχνάμε πως έρχονται από συνεχόμενα παιχνίδια».

