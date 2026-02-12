Πόλο: Ανανέωσε με Ούρα ο ΠΑΟΚ

Πολίστρια του ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν η Ερούνα Ούρα. Ο Ερασιτέχνης «δικέφαλος» ανακοίνωσε την Πέμπτη την ανανέωση της συνεργασίας του με τη διεθνή Γιαπωνέζα περιφερειακό για έναν ακόμα χρόνο μετά τις πετυχημένες εμφανίσεις της Ασιάτισσας άσου την τελευταία διετία.



Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Σε συμφωνία για την ανανέωση συνεργασίας την επόμενη σεζόν (2026-27) ήρθε το τμήμα πόλο γυναικών του ΠΑΟΚ Domus Ergo με τη Γιαπωνέζα, Ερούνα Ούρα.



Η διοίκηση της υδατοσφαίρισης του «δικεφάλου» κινήθηκε έγκαιρα κι έγκυρα, διατηρώντας την εξαιρετική Ερούνα Ούρα και την επόμενη σεζόν στο ρόστερ της γυναικείας ομάδας.



Παράλληλα με την επίτευξη των στόχων της φετινής σεζόν, η υδατοσφαίριση του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει και τα σχέδια της για την επόμενη σεζόν, θέλοντας να υλοποιήσει το μακροπρόθεσμο πλάνο της».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.