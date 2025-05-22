Ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και ξεχωριστές απαντήσεις στο πάνελ όπου βρέθηκε με τους υπόλοιπους διεκδικητές της φετινής Euroleague στο Άμπου Ντάμπι και χαρακτηριστικά σχολίασε:

«Η αγάπη μου για τον Ολυμπιακό είναι αδιαπραγμάτευτη και παντοτινή. Όμως για 40 λεπτά δεν υπάρχει συναίσθημα. Το πιο δύσκολο θα είναι για τα παιδιά μου, που είναι Ολυμπιακοί, αλλά είναι και με τον μπαμπά τους.

Για μένα είναι πάντα ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Πιο σημαντικό είναι το ταξίδι για να φτάσεις εδώ, πολλά πράγματα ενώνουν μια ομάδα. Για μένα δεν υπάρχει πίεση, απολαμβάνεις το μπάσκετ, κάνεις τα απλά που κάνεις όλη τη σεζόν. Δεν σταματά η ζωή σε έναν ημιτελικό. Το μπάσκετ έχει πολλές ήττες και λίγες νίκες, αλλά αυτές οι νίκες είναι μεγάλες και όλη σου τη ζωή παλεύεις γι’ αυτές».

Από την πλευρά του, ο Μάικ Τζέιμς είχε να πει: «Η παρουσία του κόουτς Σπανούλη είναι σημαντική για μας. Είμαστε εδώ και θέλουμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι»

