Εuroleague: Απότομη προσγείωση για τον Παναθηναϊκό, ξύπνησε αργά κόντρα στην Παρί και έμπλεξε

Σύντομη αποδείχθηκε η χαρά του Κυπέλλου για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε με σκορ 104-99 από την Παρί στο «Telekom Center Athens», σε ένα ακόμη εκτός προγράμματος αποτέλεσμα για τη φετινή Εuroleague.

Κάπως έτσι, μετά από 29 αγωνιστικές, οι «πράσινοι» έπεσαν στο 16-13 και παρέμειναν στη ζώνη των play-ins, απέχοντας μάλιστα μόλις μία νίκη από την 11η Dubai BC, με πολύ δύσκολο πρόγραμμα να ακολουθεί στη συνέχεια.

Στην επόμενη (30ή) αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (06/03, 21:15).

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του ματς ήρθε με τρίποντο του Καβαλιέρ (0-3), με τον Ρογκαβόπουλο να σκοράρει με φόλοου για το 2-3. Η Παρί χτύπησε σε γρήγορο παιχνίδι και βρήκε τρίποντο με τον Ερέρα (4-6), με τον Ρογκαβόπουλο να απαντάει για το 7-6. Ο Ρόμπινσον έβαλε γκολ φάουλ σε ταχύτατη επίθεση (7-9), με τον Χολμς να ισοφαρίζει σε 9-9 από κοντά. Ο Στίβενς ευστόχησε σε πολύ δύσκολο σουτ (9-11), με τον Μόργκαν να ανεβάζει τη διαφορά στο 9-16 με νέο γρήγορο σουτ. Ο Σλούκας με λέι απ και ο Χέιζ-Ντέιβις με τρίποντο μείωσαν στο καλάθι (14-16), όμως ο Μόργκαν απάντησε για το 14-19. Ο Χολμς πήρε βολές και τις έβαλε (16-19), με τους Φαγέ και Ιφί να συνεχίζουν τα… βιαστικά αλλά εύστοχα καλάθια από πλευράς Παρί για το 18-24. Ο Όσμαν πέτυχε γκολ φάουλ στο ανοιχτό γήπεδο (21-24), με τους Ντοκοσί και Φαρίντ να ανταλλάζουν καλάθια από κοντά για το 23-26. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού πέτυχε γκολ φάουλ, όμως ο Καβαλιέρ απάντησε με τρίποντο για το 26-29. Η πρώτη περίοδος έληξε 29-29 με νέο καλάθι και φάουλ από τον «Manimal».

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Ρόμπινσον έτρεξε ένα προσωπικό σερί (31-34), με τον εντυπωσιακό Φαρίντ να καρφώνει και τον Γκραντ να δίνει προβάδισμα 36-34 στον Παναθηναϊκό με γκολ φάουλ. Φαγέ και Ιφί έβαλαν μπροστά τους Παριζιάνους (36-39), με τον Γουίλις να ευστοχεί σε τρίποντο για το 36-42. Όσμαν και Σορτς έβαλαν συνεχόμενες βολές (39-46), με τον γκαρντ του Παναθηναϊκού να βάζει λέι απ για το 41-46. Ο Μόργκαν βρήκε στόχο σε ακόμη ένα μακρινό σουτ (41-49), με τους Χέιζ-Ντέιβις και Σορτς να βρίσκουν πόντους από τη γραμμή (45-51) και τον Ντοκοσί να πετυχαίνει εύκολο καλάθι από κοντά για το 45-53. Ο Ρόμπινσον με δύο βολές και ο Ιφί με τρίποντο διαμόρφωσαν το 45-58 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Χέιζ-Ντέιβις με σουτ μέσης απόστασης μείωσε (48-58), πριν σκοράρει από κοντά για το 50-58. Ο Ρόουντεν έδωσε λύση στην Παρί με τρίποντο (50-61), με τον Όσμαν να σκοράρει στο τρανζίσιον για το 52-61. Ο Ιφί παρέμεινε ασταμάτητος από μακριά, όμως ο Χέιζ-Ντέιβις μπήκε με… όρεξη στο δεύτερο ημίχρονο και έβαλε επίσης τρίποντο για το 55-64. Ο Στίβενς συνέχισε τον… χορό μακρινών σουτ (55-67), με τον Γκραντ να παίρνει τη «σκυτάλη» για το 58-67. Ο Γουίλις τιμώρησε την αδράνεια των παικτών του Παναθηναϊκού στο ριμπάουντ κι έβαλε νέο τρίποντο, με τον Όσμαν να μειώνει από τη γραμμή σε 59-70. Ο Σορτς μείωσε με τρίποντο σε μονοψήφιο αριθμό (64-72), όμως ο Γουίλις και Στίβενς πήγαν εύκολα στο καλάθι και έγραψαν το 64-76. Ο Ρογκαβόπουλος έβγαλε συνεχόμενες άμυνες και έδωσε στην ομάδα του το δικαίωμα να μειώσει με συνεχόμενες βολές των Φαρίντ, Σορτς και Σλούκα για το 70-77. Ο Γουαταρά έδωσε λύση στην Παρί για το 70-80 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, Ρόουντεν και Καβαλιέρ ανέβασαν τη διαφορά για την Παρί (72-87). Ο Σλούκας έδωσε πρόσκαιρη λύση, όμως ο Ρόμπινσον βρήκε φλόουτερ στην άλλη πλευρά για το 74-89. Ο Φαρίντ με πέντε συνεχόμενους πόντους μείωσε για τον Παναθηναϊκό (79-91), όμως ο Μόργκαν έβαλε μεγάλο τρίποντο και ο Ιφί με δύο βολές έγραψε το 81-96. Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε συνεχόμενους πόντους και μείωσε για τους γηπεδούχους (86-96), με τον Ιφί να απαντάει από τη γραμμή για το 86-98. Ο Σορτς σκόραρε με γρήγορο λέι απ (88-98), με τον Χέιζ-Ντέιβις να πετυχαίνει συνεχόμενα τρίποντα για το 94-98. Ο Ρόμπινσον έβαλε τρίποντο-μαχαιριά (94-101), με τον Ρογκαβόπουλο να μειώνει με φόλοου σε 96-101. Ο Ρογκαβόπουλος μείωσε με ακόμη ένα τρίποντο (99-101), η άμυνα βγήκε, όμως ο Χέιζ-Ντέιβις αστόχησε σε σουτ νίκης. Ο Ρόμπινσον με τρεις βολές διαμόρφωσε το τελικό 99-104.

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104.

Αναλυτικά στατιστικά του ματς εδώ.

