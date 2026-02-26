Αποχαιρέτησε το Europa League o αποδεκατισμένος ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ γνώριζε από την αρχή πως η αποστολή του στο Βίγκο ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς καλούνταν να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου αγώνα απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί και σημαντικά προβλήματα απουσιών.

Παρ' όλα αυτά, ο Δικέφαλος του Βορρά στάθηκε ανταγωνιστικός για μεγάλο διάστημα και προσπάθησε να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση.

Ωστόσο, το γκολ της Θέλτα στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε τέλος στα όνειρα ανατροπής, με τους Ισπανούς να «κλειδώνουν» την πρόκριση στους «16» του Europa League με συνολικό σκορ 3-1.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Κλαούντιο Χιράλδες παρέταξε τη Θέλτα με 3-4-3 και τον Ράντου κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροδργίκες, Στάρφελτ και Αλόνσο να απαρτίζουν την τριάδα στα στόπερ. Ρουέδα δεξί μπακ-χαφ, Καρέιρα αριστερό και Μορίμπα-Βεσίνο το δίδυμο στα χαφ, με τους Ιάγο Άσπας και Σβέντμπεργκ να κινούνται περιφερειακά του Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε το 4-2-3-1 και τον Τσιφτσή κάτω από τα γκολπόστ και τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Στον άξονα οι Οζντόεφ με τον Ζαφείρη, με τον Χόρχε Σάντσες στο δεξί άκρο της επίθεσης, στο αριστερό ο Χατσίδης και ο Μπιάνκο κινούνταν λίγα μέτρα πιο πίσω από τον προωθημένο Γιακουμάκη.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο ματς με ξεκάθαρο πλάνο, διατηρώντας χαμηλά τις γραμμές του στα πρώτα λεπτά και δίνοντας χώρο στη Θέλτα, η οποία προσπάθησε να αναπτυχθεί κυρίως από την αριστερή πλευρά με τον Μάρκος Αλόνσο. Ωστόσο, η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στον Δικέφαλο, όταν στο 3’ ο Μιχαηλίδης πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Χατσίδη, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, οι Θεσσαλονικείς έγιναν πιο θαρραλέοι, κράτησαν περισσότερο την μπάλα και προσπάθησαν να απειλήσουν κυρίως με μακρινές μεταβιβάσεις από τον Μιχαηλίδη προς την αριστερή πλευρά, εκεί όπου ο Μπάμπα έδινε πλάτος. Στο 17’ ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν μετά από κόρνερ του Ζαφείρη, ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι του Ράντου.

Η Θέλτα προσπάθησε να απαντήσει και στο 28’ έφτασε κοντά στο γκολ, όταν μετά από ωραίο συνδυασμό και γύρισμα του Άσπας, ο Βεσίνο σούταρε από τα όρια της περιοχής, στέλνοντας την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τσιφτσή. Παρά την προσωρινή πίεση των Ισπανών, η άμυνα του ΠΑΟΚ παρέμεινε καλά οργανωμένη, με τον Μιχαηλίδη να κόβει καθοριστικά προσπάθεια του Σβέντμπεργκ στο 32’.

Στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ απείλησε ξανά από στημένη φάση. Στο 42’, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ζαφείρη, ο Μιχαηλίδης έστρωσε την μπάλα με το κεφάλι, όμως ο Ράντου πρόλαβε τον Γιακουμάκη πριν εκτελέσει από κοντά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει σημάδια κόπωσης και να δίνει περισσότερα μέτρα στη Θέλτα, η οποία ανέβασε την έντασή της και άρχισε να απειλεί με μεγαλύτερη συχνότητα. Στο 50’, οι γηπεδούχοι έφτασαν πολύ κοντά στο γκολ, όταν μετά από ταχύτατη αντεπίθεση, ο Ρουέδα γύρισε την μπάλα στον Μπόρχα Ιγκλέσιας, όμως ο Τσιφτσής αντέδρασε εξαιρετικά και απέκρουσε το δυνατό σουτ του Ισπανού φορ.

Η πίεση της Θέλτα συνεχίστηκε, με τους παίκτες του Λουτσέσκου να περιορίζονται σε παθητικό ρόλο και να αδυνατούν να κρατήσουν την μπάλα ή να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Τελικά, στο 63’, η υπεροχή των Ισπανών καρποφόρησε, όταν μετά από όμορφο συνδυασμό των Καρέιρα, Μπόρχα Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ, ο τελευταίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ στην αριστερή γωνία του Τσιφτσή έκανε το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Λουτσέσκου να προχωρά σε αλλαγές, περνώντας τον Μαντί Καμαρά στη θέση του Μπλάνκο, όμως η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια σημαντική ευκαιρία. Αντίθετα, η Θέλτα συνέχισε να απειλεί και στο 66’ άγγιξε δεύτερο γκολ, όταν ο Καρέιρα γύρισε στον Μπόρχα Ιγκλέσιας, αλλά το τελείωμά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Αυτή ήταν και η τελευταία αξιόλογη φάση στο ματς, με τον Ρουμάνο τεχνικό να προχωρά και σε αλλαγές στο τελευταίο τέταρτο, αποσύροντας Χατσίδη και Γιακουμάκη για να φρεσκάρει την ομάδα ενόψει και πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει τον αποκλεισμό με συνολικό σκορ 3-1.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.