Euroleague: Άλλαξε ημερομηνία το Χάποελ - Παρί - Πότε θα διεξαχθεί

Σε αναβολή οδηγήθηκε η αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο αγώνας είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 9 Ιανουαρίου, ωστόσο τελικά θα διεξαχθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.

Ο λόγος της επικείμενης αναβολής έχει να κάνει με τη δυσκολία του ταξιδιού για την γαλλική ομάδα. Η Παρί έχει να παίξει για την 20ή αγωνιστική με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, αλλά για να μεταβεί στο Ισραήλ από την Τουρκία θα πρέπει να πάρει πτήση με ανταπόκριση.



Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωλίγκας, στις διπλές εβδομάδες (όπως θα συμβεί την 20η και 21η αγωνιστική) οι ομάδες που έχουν να παίξουν εκτός έδρας θα πρέπει να μπορούν να ταξιδέψουν με απευθείας πτήση.

«Ο αγώνας για την 21η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ και της Παρί, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, έχει επαναπρογραμματιστεί για την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, λόγω δυσκολιών που επηρέασαν το ταξίδι της Παρί από την Κωνσταντινούπολη στο Τελ Αβίβ», αναφέρει η ανακοίνωση της λίγκας.

