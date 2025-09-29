Κέντρικ Ναν: Ο παίκτης γύρω από τον οποίο θα έχτιζαν την ομάδα τους οι GM της Euroleague

Την απόλυτη αναγνώριση από τους ανθρώπους που γνωρίζουν το ευρωπαϊκό μπάσκετ καλύτερα από τον καθένα φαίνεται να απολαμβάνει ο Κέντρικ Ναν.



Σε ψηφοφορία που διεξήγαγε το BasketNews μεταξύ των General Managers των ομάδων της Euroleague, ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε ως ο παίκτης γύρω από τον οποίο θα έχτιζαν την ομάδα τους, εάν ξεκινούσαν από το μηδέν, με συντριπτικό ποσοστό 67%.

Η επιλογή αυτή δεν είναι απλώς τιμητική. Eίναι σαφής ένδειξη της γενικής αποδοχής και του σεβασμού που εμπνέει ο Ναν ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη της διοργάνωσης.



Παρότι ξεκινά μόλις την τρίτη σεζόν του στην Ευρώπη, ο πρώην NBAer έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του, συνδυάζοντας την ατομική ποιότητα με την ηγετική φυσιογνωμία που απαιτείται στο υψηλότερο επίπεδο.



Όσον αφορά αυτούς που ακολούθησαν πίσω του στην ψηφοφορία, μερικά ονόματα είναι ο Τι Τζέι Σορτς, ο Φακούντο Καμπάτσο, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Μάριο Χεζόνια. Το αντίστοιχο «βραβείο» είχε κερδίσει τις δύο προηγούμενες σεζόν ο Έντι Ταβάρες.

