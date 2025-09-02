Βόσνιοι πήγαν να πάρουν ελληνική σημαία - Τους έδιωξαν από το γήπεδο

Επεισόδιο με πρωταγωνιστές Βόσνιους οπαδούς σημειώθηκε στο παιχνίδι της Εθνικής για τον όμιλο του Ευρωμπάσκετ.



Συνολικά έξι εξ αυτών πλησίασαν την εξέδρα όπου κάθονταν οι Έλληνες φίλαθλοι και στο πλαίσιο των αντεγκλήσεων, επιχείρησαν να πάρουν σημαία της χώρας μας.

Ωστόσο, υπήρξε άμεσατης ασφάλειας του γηπέδου, μέλη της οποίας κατάφεραν νατην κλιμάκωση της κατάστασης.Αφού οδήγησαν λοιπόν τους συγκεκριμένους, το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς άλλα προβλήματα.

