Η Λετονία δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Τσεχία, επικρατώντας εύκολα με 109-75 στην τελευταία αγωνιστική του Α’ ομίλου και εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση με ρεκόρ 3-2.

Οι Λετονοί εντυπωσίασαν με την ευστοχία τους, εκμεταλλευόμενοι την αμυντική αδράνεια των αδιάφορων Τσέχων, οι οποίοι άφηναν πολλά αμαρκάριστα σουτ.

Το ποσοστό τους από το δίποντο έφτασε το 72% (23/32) και από το τρίποντο το 46% (17/36), με τον σταρ της ομάδας, Πορζίνγκις, να σκοράρει 16 πόντους και τα αδέρφια Μπέρτανς να είναι οι πρώτοι σκόρερ με 20 έκαστος.

Αντίθετα, για τους Τσέχους που είχαν απογοητευτική παρουσία στο Ευρωμπάσκετ αφού ολοκλήρωσαν χωρίς νίκη, οι Κρεΐτσι, Πέτερκα και Σέναλ περιορίστηκαν στους 11 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 44-59, 56-86, 75-109

