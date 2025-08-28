Λογαριασμός
Eurobasket 2025: Η Γεωργία διέλυσε 83-69 την ανανεωμένη Ισπανία

Με πολυφωνία στην επίθεση και έναν εξαιρετικό Μαμουκελασβίλι, η Γεωργία διέλυσε με σκορ 83-69 τη νεανική Ισπανία σε μια μίνι-έκπληξη για τον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Λεμεσό

Γεωργία - Ισπανία

Μία ακόμα έκπληξη επιφύλασσε η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025. Το απόγευμα της Πέμπτης (28/08), η εκπληκτική Γεωργία συνέτριψε με το εντυπωσιακό 83-69 την ανανεωμένη και νεανική Ισπανία στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, βάζοντας γερές βάσεις πρόκρισης, ακόμα και ως τρίτη στον 3ο όμιλο, εκεί όπου συμμετέχει η Εθνική μας ομάδα.

Χάρη στην πολυφωνία της στην επίθεση, αλλά και της καλής της άμυνας, η ομάδα του Αλεξάνταρ Ντζίκιτς πήρε το ροζ φύλλο αγώνα, με τον ηγέτη της χώρας, Τόκο Σενγκέλια, να δίνει κανονικά το «παρών»!

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μαμουκελασβίλι με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τους Μπιτάντζε (15π., 5ρ.), Σενγκέλια (13π., 2ρ., 2ασ.) και Μπάλντγουιν (14π., 4ρ., 3ασ.) να ακολουθούν σε απόδοση.

Για το σύνολο του Σκαριόλο, πρώτος σκόρερ ήταν ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τους Αλντάμα και Μπριθουέλα να προσθέτουν από 12 και 11 πόντους αντίστοιχα.

