Την περασμένη Κυριακή (14/07), η Ισπανία ανέβηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για τέταρτη φορά στην ιστορία της, κατακτώντας το Euro 2024 μετά και τη νίκη της στον τελικό επί της Αγγλίας στο Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά, η UEFA, δημοσίευσε την κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης. Όπως ήταν φυσικό, τη μερίδα του λέοντος έχουν οι Ίβηρες, και δη η μεσοεπιθετική τους γραμμή.

Συγκεκριμένα, έξι παίκτες της «φούρια ρόχας» βρίσκονται στις επιλογές της UEFA, με τον άξονα της κορυφαίας ενδεκάδας μάλιστα να αποτελείται αμιγώς από Ισπανούς.

Όσον αφορά τη φιναλίστ του τελικού, Αγγλία, έχει μόλις μία εκπροσώπηση και αυτή είναι με τον δεξίο μπακ, Κάιλ Γουόκερ.

Αναλυτικά η κορυφαία ενδεκάδα του τουρνουά σε σύστημα 4-3-3:

Μενιάν (Γαλλία) - Γουόκερ (Αγγλία), Ακάντζι (Ελβετία), Σαλιμπά (Γαλλία), Κουκουρέγια (Ισπανία) - Ρόδρι (Ισπανία), Όλμο (Ισπανία), Ρουίθ (Ισπανία) - Γιαμάλ (Ισπανία), Γουίλιαμς (Ισπανία), Μουσιάλα (Γερμανία).

👕✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024

