Asteras AKTOR: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σάμι Φάραζ

Ενίσχυσε τη μεσοεπιθετική του γραμμή ο Asteras AKTOR. Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σάμι Φαράζ, ο οποίος αγωνίζεται τόσο ως εξτρέμ, όσο και ως δεκάρι.

O 22χρονος έχει καταγωγή από την Αλγερία και είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές της χώρας του, ενώ έχει και γαλλικό διαβατήριο οπότε δεν πιάνει θέση ξένου. Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, ο Φαράζ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και οι Αρκάδες προχώρησαν σε μια κίνηση με προοπτική και το βλέμμα στο μέλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ποδοσφαιριστής, Samy Faraj εντάσσεται στο δυναμικό της Ομάδας του ASTERAS AKTOR. Ο Faraj έχει γεννηθεί στην πόλη Croix της Γαλλίας, έχει Αλγερινή εθνικότητα και αγωνίζεται ως μέσος και εξτρέμ. Καλωσορίζουμε τον ποδοσφαιριστή στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΔΗΛΩΣΗ: "Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να δω τι μπορώ να κάνω στον αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, θα δουλέψω πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρω να καθιερωθώ στη νέα μου ομάδα".

