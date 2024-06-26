Αυλαία στους ομίλους του Ευρωπαϊκού με τις καλύτερες αποδόσεις από ποτέ στα καταστήματα ΟΠΑΠ

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ολοκληρώνονται σήμερα. Στις 19:00 αρχίζουν τα παιχνίδια του 5ου ομίλου Σλοβακία-Ρουμανία και Ουκρανία-Βέλγιο. Και οι 4 ομάδες του ομίλου έχουν από 3 βαθμούς και ελπίζουν σε πρόκριση.

Στις 22:00 γίνεται η σέντρα στους αγώνες του 6ου ομίλου Τσεχία-Τουρκία και Γεωργία-Πορτογαλία. Η πρωτοπόρος με 6 βαθμούς Πορτογαλία έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και την 1η θέση. Η Τουρκία έχει 3 βαθμούς, η Τσεχία και η Γεωργία από 1.

Ζεις την απόλυτη εμπειρία σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ

Οι σπουδαίες αναμετρήσεις του Ευρωπαϊκού μένουν αξέχαστες στα καταστήματα ΟΠΑΠ που προσφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα.

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές έχει το Πάμε Στοίχημα για κάθε παιχνίδι του Ευρωπαϊκού, καθώς και πλήθος Bet Builder Ready.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και οι ακόλουθες προωθητικές ενέργειες* για να ζήσεις αυτό το Ευρωπαϊκό καλύτερα από ποτέ:

Boost Νίκης

Σκορ 3

Στο Παρά 1

Επιστροφή Στοιχήματος

Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και στοιχηματικές επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις* σε όλους τους αγώνες του Ευρωπαϊκού. Δείτε τις αγορές για τα σημερινά παιχνίδια:

Σλοβακία-Ρουμανία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 0-1, 0-2 ή 0-3

Ακριβές Σκορ: 2-0

Ο Νικολάε Στάντσιου να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Ο Ρόμπερτ Μποζενίκ να σκοράρει πρώτος

Ουκρανία-Βέλγιο

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-2, 1-3 ή 1-4

Ακριβές Σκορ: 0-1

Ο Λεονάρντο Τροσάρ να σκοράρει

Ο Αρτέμ Ντόβμπικ να σκοράρει πρώτος

Γεωργία-Πορτογαλία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 1-2, 1-3 ή 1-4

Ακριβές Σκορ: 0-3

Ο Μπερνάρντο Σίλβα να σκοράρει

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει πρώτος

Τσεχία-Τουρκία

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 0-1, 0-2 ή 0-3

Ακριβές Σκορ: 0-1

Ο Χακάν Τσελχάνογλου να σκοράρει

Ο Άνταμ Χλόζεκ να σκοράρει πρώτος

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Το Ευρωπαϊκό συνεχίζεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ ζουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (ημερολόγιο προσφορών & αποστολών) έρχεται μέσω του opapstore app και αλλάζει τον τρόπο διασκέδασης στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με τους χρήστες της εφαρμογής να απολαμβάνουν τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού με ατελείωτη δράση και επιβράβευση.

Περισσότερες πληροφορίες για το Football Party του ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις (το ημερολόγιο καθημερινών προσφορών) μπορείτε να βρείτε μέσα από το opapstore app ή σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ.

Όλη η δράση του Ευρωπαϊκού στην ειδική ενότητα στο Opapstore app

Τα πάντα για το Ευρωπαϊκό θα τα βρείτε στην νέα ειδική ενότητα από το Πάμε Στοίχημα μέσω του opapstore app.

Όλοι οι αγώνες, ειδικά στοιχήματα, μακροχρόνιες αγορές και όλα τα στατιστικά για το Ευρωπαϊκό στη νέα ειδική ενότητα στο opapstore app.

