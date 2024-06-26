Ουκρανία-Βέλγιο: Οι ενδεκάδες στον αγώνα

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ουκρανία και Βέλγιο κοντράρονται για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου του Euro 2024. Οι μεν Ουκρανοί αναζητούν τη νίκη για να προκριθούν και μαθηματικά, ενώ θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα για το αν τους φτάνει η ισοπαλία. Οι δε Βέλγοι περνάνε και με νίκη και με ισοπαλία.



Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των δύο ομάδων πριν τη σέντρα, με τους δύο προπονητές να μην επιφυλάσσουν εκπλήξεις.

Τρούμπιν – Τίμτσουκ, Ζαμπάρνι, Σβάτοκ, Ματβιένκο, Μικολένκο – Μπράζκο, Σαπαρένκο, Σουντάκοφ – Γιάρεμτσουκ, Ντόβμπικ.Κάστελς – Φερτόνχεν, Φάες, Τεάτ, Καστάνιε – Ονάνα, ντε Μπρόινε, Τίλεμανς – Ντοκού, Λουκάκου, Τροσάρ.Στον πάγκο για την Ουκρανία οι Μπούστσαν, Λούνιν, Κονόπλια, Ταλοβιέροφ, Σίντορτσουκ, Στεπανένκο, Γιαρμολένκο, Μαλινόφσκι, Ζιντσένκο, Σούμπκοφ, Μπόνταρ, Β'ανατ, Μικαϊλιτσένκο.Στον πάγκο για το Βέλγιο οι Καμίνσκι, Σελς, Ντεμπάστ, Καράσκο, Βρανξ, Ντε Κετελάρ, Μανγκαλά, Μπακαγιόκο, Οπεντά, Φερμίρεν, Ντε Κάιπερ.

