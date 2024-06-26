Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιάννης Σπαλιάρας στο ΟΠΑΠ Game Time: «Βλέπω Κωνσταντέλια στη Ρεάλ»

Τι λέει για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ποιους παίκτες ξεχωρίζει

Σπαλιάρας
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και ο Γιάννης Σπαλιάρας ξεχωρίζει δύο παίκτες που του έχουν κάνει τρομερή εντύπωση από τα μέχρι τώρα παιχνίδια. Τον Ισπανό Λαμίν Γιαμάλ και τον Τούρκο Αρντά Γκιουλέρ, προσθέτοντας πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίζει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας απαντάει στις ερωτήσεις της Μαρίας Ζαφειράτου για τη ζωή και την καριέρα του, την αγάπη του για το μπάσκετ, ενώ βοηθάει και στις…μετακομίσεις στο στούντιο του Game Time.

ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ

Δείτε το βίντεο

 Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΠΑΠ Euro 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark