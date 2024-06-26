Γιάννης Σπαλιάρας στο ΟΠΑΠ Game Time: «Βλέπω Κωνσταντέλια στη Ρεάλ»

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και ο Γιάννης Σπαλιάρας ξεχωρίζει δύο παίκτες που του έχουν κάνει τρομερή εντύπωση από τα μέχρι τώρα παιχνίδια. Τον Ισπανό Λαμίν Γιαμάλ και τον Τούρκο Αρντά Γκιουλέρ, προσθέτοντας πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίζει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας απαντάει στις ερωτήσεις της Μαρίας Ζαφειράτου για τη ζωή και την καριέρα του, την αγάπη του για το μπάσκετ, ενώ βοηθάει και στις…μετακομίσεις στο στούντιο του Game Time.

Δείτε το βίντεο

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

