Έτοιμη για νέες αλλαγές στο Champions League η UEFA!

Η Bild αναφέρει ότι στην UEFA σκέφτονται νέες αλλαγές για την πιο σύγχρονη μορφή του Champions League, όπως εμφανίστηκε αυτή την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 με την πρώτη, ιστορικά, League Phase του θεσμού.

Όπως τονίζουν οι Γερμανοί, στην Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θέλουν μέσα στον Μάιο να συζητήσουν τρία συγκεκριμένα πράγματα στα οποία ενδεχομένως να υπάρξουν νέες αλλαγές.

Το πρώτο έχει να κάνει με τη σειρά των αγώνων στα νοκ-άουτ, για να υπάρχει το «όφελος» στις ομάδες που τερματίζουν πιο ψηλά στη League Phase, να παίζουν σε προχωρημένο επίπεδο (προημιτελικά και ημιτελικά) στα νοκ-άουτ το δεύτερο ματς εντός έδρας. Αυτό, ανέκαθεν, ήταν αβαντάζ, καθώς όλοι θέλουν όταν κυνηγούν σκορ ή θέλουν να υπερασπιστούν ένα μικρό προβάδισμα, να έχουν τον κόσμο στον πλευρό τους.

Η δεύτερη πιθανή αλλαγή έχει να κάνει με τις σκέψεις να μην υπάρχει παράταση και οι νοκ-άουτ κόντρες, όταν ολοκληρώνονται ισόπαλες, να πηγαίνουν αμέσως στα πέναλτι, ώστε ν’ αποφευχθεί το εξτρά ημίωρο κατά το οποίο ελάχιστοι κυνηγούν να κάνουν τη διαφορά και προσθέτει περισσότερη κόπωση στους παίκτες.

Και τρίτον, θα γίνει κουβέντα και για το κομμάτι του κατά πόσο θα μπορούν να «ζευγαρώνουν» ομάδες από την ίδια χώρα από τη φάση των «16», όπως έγινε φέτος για παράδειγμα με τις Ρεάλ και Ατλέτικο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.