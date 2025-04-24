Παίρνει τις αποφάσεις του ο Αλμέιδα για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη απέναντι στους Πειραιώτες, πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό και ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Η κατάσταση για τους «κιτρινόμαυρους» μετά το 0/3 στη διαδικασία των playoffs έχει γίνει δύσκολη για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος παράλληλα προετοιμάζει την ομάδα του με έναν κεντρικό αμυντικό.

Ο Μουκουντί είναι τιμωρημένος, ο Κάλενς είναι εκτός με το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και ο Βίντα κάνει αγώνα δρόμου για να επιστρέψει.

Ωστόσο, η συμμετοχή του στο προσεχές ματς είναι εξαιρετικά αμφίβολη και το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Μήτογλου να έχει ως παρτενέρ του τον Σιμάνσκι.

Βέβαια, στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ θα φανεί σε τι κατάσταση είναι ο Κροάτης στόπερ και ο Αργεντινός τεχνικός θα πράξει ανάλογα.

