Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές: Για το 2/2 και τις γερές βάσεις πρόκρισης

Δεύτερη αποστολή στα playoffs για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται ξανά την Αναντολού Εφές στο κατάμεστο ΟΑΚΑ (21:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), για το Game 2 της μεταξύ τους σειράς για τα προημιτελικά της Ευρωλίγκας.

Οι «πράσινοι» έκαναν προχθές το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, καθώς επικράτησαν με σκορ 87-83 επί των Τούρκων στο πρώτο παιχνίδι και προηγούνται με 1-0 στη σειρά. Στόχος τους είναι, φυσικά, να διατηρήσουν «απόρθητο» το ΟΑΚΑ και να κάνουν το 2-0, βάζοντας πολύ μεγάλη πίεση στην Εφές και γερές βάσεις για πρόκριση.

Πράγματι, αν ο Παναθηναϊκός πάρει προβάδισμα δύο νικών, θα βρίσκεται με το... ενάμισι πόδι στο Final Four. Στην ιστορία των playoffs της Euroleague, μόλις μία φορά έχει γίνει ανατροπή σε σειρά από το 2-0, και συγκεκριμένα από τη Ρεάλ κόντρα στην Παρτίζαν τη σεζόν 2022-23.

Για να το καταφέρει, βέβαια, αυτό η ομάδα του Αταμάν, θα πρέπει να δείξει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με το πρώτο ματς. Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν προβλήματα σε άμυνα και επίθεση, και βρέθηκαν μέχρι και στο -12 (58-70) στο τρίτο δεκάλεπτο. Οδηγός τους για το δεύτερο παιχνίδι θα πρέπει να είναι η τέταρτη περίοδος, την οποία κέρδισαν με επιμέρους σκορ 23-11, παίζοντας καταπληκτική άμυνα.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί ξανά χωρίς τους Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Ιωάννη Παπαπέτρου, ενώ μένει να φανεί η κατάσταση του Γουένιεν Γκέιμπριελ, που έπαιξε στο πρώτο ματς με ενοχλήσεις στο γόνατο. Για την Εφές, μοναδική απουσία είναι αυτή του Ροντρίγκ Μπομπουά.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Κάρλος Περούγκα (Ισπανία) και Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία). Επόμενο παιχνίδι την ερχόμενη Τετάρτη (30/04, 20:45) στο «Basketball Development Center» της Κωνσταντινούπολης.

To πρόγραμμα της σειράς:

Game 1: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 87-83

Game 2: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 24/4 21:30 Novasports Prime

Game 3: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 30/4 20:45 Novasports Prime

Game 4*: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 2/5 20:30 Novasports Prime

Game 5*: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 6/5 ή 7/5 TBD Novasports Prime

*Αν χρειαστούν.

